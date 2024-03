Po nepreklicnem odstopu urednika na najbolj poslušanem slovenskem radiu vre

Člani uredništva Vala 202 na Radiu Slovenija z zaskrbljenostjo spremljajo nepreklicni odstop Nejca Jemca z mesta odgovornega urednika po samo letu dni njegovega novega mandata. Ob tem od uprave Radiotelevizije Slovenija pričakujejo, da se bo odgovorno lotila dela in takoj začela reševati kadrovske težave na Valu 202.

Jemčeva vizija in usmeritev dela sta Val 202 ob nadpovprečnem ekipnem duhu v zadnjih letih utrdili kot kredibilen in inovativen medij tudi v najzahtevnejših okoliščinah in ga postavili v vrh poslušanosti, so navedli v odzivu na Jemčev odstop.

Rezultati in dobro delo v zelo rigidni hierarhiji upravljanja na RTVS namreč največkrat naletijo le na gluha ušesa in prazne obljube, pogosto tudi na podcenjevalen odnos.

V začetku tedna je namreč sporočil, da so se njegove zaloge energije, potrpežljivosti, idej in volje izpraznile in ne čuti, da bi lahko Val 202 vodil v naslednjem razvojnem ciklu. K njegovi odločitvi so prispevale tudi aktualne razmere na RTVS, ki so že leta »turbulentne, v zadnjih mesecih pa se bistveno ne spreminjajo na bolje«, je v ponedeljek povedal za STA.

V uredništvu Vala 202 od uprave RTVS pričakujejo takojšnje reševanje kadrovskih težav. Foto: Jure Eržen/delo

Članice in člani uredništva pa so v odzivu poudarili, da Val 202 ni samo uspešen radio, ampak je ena »izmed najbolj zaupanja vrednih blagovnih znamk RTVS«. Razumejo osebne razloge za njegov odstop. »Rezultati in dobro delo v zelo rigidni hierarhiji upravljanja na RTVS namreč največkrat naletijo le na gluha ušesa in prazne obljube, pogosto tudi na podcenjevalen odnos,« so zapisali.

Kot so dodali, odgovorni urednik trenutno nima nobenega vpliva na kadrovsko politiko, nadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti je blokirano, variabilni stroški zelo okleščeni, uprava pa možnost dela na daljavo zavrača brez argumentov. Številni sodelavci se tako po njihovih besedah spogledujejo s spodbudnejšimi delovnimi okolji.

Vse več bolniških

Ob tem so opozorili, da je med ustvarjalkami in ustvarjalci Vala 202 v zadnjem obdobju tudi zaradi preobremenjenosti vse več bolniških odsotnosti, tri izmed njih so dolgotrajne. Upokojitve niso bile nadomeščene. Razumejo, da novi upravi ni lahko, zavedajo se tudi finančnega položaja zavoda. Na Valu 202 so sprejeli številne varčevalne ukrepe, ki so dolgoročno tudi škodljivi, ne morejo pa se strinjati s pavšalnimi uravnilovkami, odločitvami brez argumentov, slabo komunikacijo, odsotnostjo premisleka in dolgoročne vizije javnega servisa.

Redno zaposlenih na Valu 202 je v primerjavi z letom 2019 za 15 odstotkov manj, medtem ko je Val 202 lani ustvaril za blizu 13 odstotkov oglasnih prihodkov celotne RTVS. Tedensko dosežejo več kot 440.000 poslušalk in poslušalcev, v primerjavi z letom 2019 pa se je doseg Vala 202 občutno povečal in je na rekordni ravni 15,8 odstotka.

Zagotavljajo, da bodo kljub zahtevnim razmeram še naprej odgovorno in strokovno opravljali svoje delo. Ker pa se zavedajo pomena javnega medija, ne nameravajo samo nemo opazovati, kako se medij uničuje. Dokler bo mogoče, si bodo prizadevali, da zdržijo in ohranijo kakovosten program, so zagotovili.