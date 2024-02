Zvezdan Martić dobil zaušnico sveta RTV

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ni potrdil predloga predsednika uprave Zvezdana Martića, da članica uprave postane Tina Gruden Marucelj. Svetniki so poudarili, da bi morali četrtega člana ali članico uprave iskati zunaj zavoda in tako pridobiti dodatno širino.

Martić je v obrazložitvi kandidatke dejal, da uprava za normalno delovanje nujno potrebuje četrtega člana, kandidatka pa da je kakovostna in razmere v hiši dobro pozna, predvsem na kadrovskem področju.

Gruden Marucelj je v predstavitvi dejala, da je na RTVS zaposlena nekaj več kot 20 let in da zaposlene v zavodu pozna. Med cilji pa je med drugim naštela prenovo sistemizacije opisov delovnih mest, prepoznavanje pričakovanega obsega dela in oblikovanje kariernih načrtov zaposlenih.

Svetniki so v razpravi poudarili, da ima RTVS na kadrovskem področju veliko težav in da težko podprejo nekoga, ki je doslej vodil kadrovsko službo. Opozorili so, da so v predstavitvi Gruden Marucelj pogrešali širši, bolj strateški in vsebinski pogled, v katero smer naj RTVS gre. Ob tem so Martiću predlagali, naj kandidate išče med ljudmi, ki niso zaposleni v zavodu. Za Gruden Marucelj je glasoval en član sveta, 10 jih je bilo proti, štirje svetniki pa so bili vzdržani. Predsednik uprave mora zdaj poiskati novega kandidata.

Svetniki so medtem sprejeli letno poročilo za leto 2023

Martić je predstavil končni rezultat poslovanja zavoda, ki znaša 6,9 milijona evrov izgube. Dodal je, da so bili prihodki na ravni načrta, odhodki pa bistveno višji, najbolj na postavki stroški dela redno zaposlenih.

Celotni prihodki so znašali 139,7 milijona evrov, celotni odhodki pa 146,7 milijona evrov. Vodja službe za finančne zadeve in računovodstvo Saša Umek Knez je dodala, da so stroški dela redno zaposlenih presegli načrt za pet milijonov evrov.

Svet je sprejel tudi sklep, da bo zavod letošnjo izgubo delno kril iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 1,8 milijona evrov. Nepokrit presežek odhodkov nad prihodki tako znaša 5,1 milijona evrov, problematiko pokrivanja izgube pa bo uprava naslovila na ustanovitelja, je dejal Martić.