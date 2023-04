Po medvrstniškem nasilju v Celju: Samo čakam, kdaj se bo začelo streljati v šoli, tako kot v ZDA

Javnost je pretresel nov primer medvrstniškega nasilja, ki se je zgodil v Celju. Po spletu je namreč zakrožil posnetek, na katerem dekleta, neuradno gre za osnovnošolke, pretepajo in zmerjajo vrstnico. Policija dogodek že preiskuje. Do nasilja je prišlo v notranjosti nakupovalnega središča, potem pa še zunaj, na strehi. Sprva je ena od deklet 13-letnico udarila z dlanjo po obrazu, sčasoma pa so se pri pretepu pridružili še drugi. Dekletu pa nihče ni pomagal. Kaj se dogaja z mladostniki in kaj bi lahko kot družba storili, da bi bilo nasilja manj, smo se pogovarjali s kliničnim psihologom dr. Andrejem Perkom, ki je naslednik pokojnega znanega slovenskega psihiatera Janeza Ruglja.

Policija: Poleg žrtve v medvrstniško nasilje v Celju vpletenih še pet mladoletnikov Predstavniki Policijske uprave Celje so pojasnili nekaj podrobnosti primera medvrstniškega nasilja, posnetki katerega so v zadnjih dneh zakrožili na spletnih družbenih omrežjih. Pet mladoletnikov je osumljenih kaznivega dejanja nasilništva. Policisti so takoj po prejeti prijavi o sobotnem medvrstniškem nasilju, v zvezi s katerim je v zadnjih dneh po družbenih omrežjih zaokrožilo več posnetkov, pristopili k vsem potrebnim preiskovalnim dejanjem, da so zavarovali sledovi, opravili ogled kraja dejanja in zagotovili varnost žrtve, mladoletne oškodovanke. Pri mladoletnikih, ki so, kot je razvidno iz posnetkov, dogajanje samo opazovali, policija odgovornosti ne more iskati. »Morda je žalostno to, da niso ukrepali, da niso preprečili,« pa je v izjavi dejal vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Celje Jože Bračko. Mladoletnike zakonodaja posebej ščiti, saj oseba, ki še ni dopolnila 14 let, ni kazensko odgovorna. Nagib za nasilje naj bi bil po neuradnih informacijah z družbenih omrežij objava intimnih fotografij ene izmed deklet. Kaznivo dejanje je tudi objava podatkov mladoletne osebe, kar naj bi se tudi zgodilo v povezavi s tem dogodkom, pri tem gre po besedah Bračka za sum kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov in sum kršitve tajnosti postopka. Povedali tudi, da opažajo, da se nasilje med mladimi v zadnjem času razrašča. STA

Dekle je doživelo grozno nasilje. Kako lahko zaščitimo ljudi, ki so tarča nasilju?

To je v družbi, kot je, težko storiti. Ni mehanizma. Nekaj seveda pripomore preventiva doma in v šolah. Vzgoja otrok je tukaj bistvena. Problem je, da se družina v postmodernem času zanika in da jo ukinja. Ni več vlog v družini, ne očeta ne matere, ni reda, ni vertikalne avtoritete in pride do kaosa. In logično je, da je tako, kot je. Če umakneš očetovo avtoriteto – te moje besede se bodo mnogim zdele nesprejemljive, saj dojemajo družbo, kot da smo vsi enaki in enako sposobno, kar pa jaz mislim, da ni res. Moška vloga je popolnoma drugačna od ženske. In če ni konkretnega očeta v družini, se ne more red vzpostaviti in se naredi kaos. Kar je bilo tudi v tem primeru. Gre za širše družbene posledice in ne le psihološki problem. Samo čakam, kdaj se bo začelo streljati v šoli, tako kot v ZDA. Verjetno bomo tudi to slej ko prej doživeli. Vse gre v to smer. Ni več nobenih omejitev. Govorimo samo še o otrokovih pravicah, o njihovih dolžnostih ne govori nobeden. Hierarhični sistem se je porušil in ni nobene avtoritete več – ne v družini ne v šoli, nikjer. Rezultat pa je to, kar je. Je preprosto razložljivo.

Po vašem mnenju je potem ideja o ničelni toleranci v družbi utopična? Pa saj ne moremo kar tako vreči puške v koruzo …

Saj vidite lahko sami, da je utopično. Govorimo o ničelnem nasilju, rezultati pa so vedno slabši. Hkrati imamo tudi vedno več strokovne pomoči, po drugi strani pa vedno več težav.

In menite, da številka ni višja zaradi tega, ker spodbujamo v družbi, da posameznik prijavi nasilje?

Lahko se več pogovarjamo, a celotni svet gre v napačno smer. Ko je človek postal Bog, ko ni nobenih ovir več – ko je vse mogoče, ko lahko vse naredim, potem ni več omejitev, razvitega moralnega čuta. Danes govorimo o psihopatskih osebnostnih strukturah, ne več o nevrotikih. In za te je značilno, da nimajo več vesti in moralnega čuta. In to je današnji svet in to je problem. Lahko tisoč stvari naredimo, kako bomo zmanjšali nasilje, a ga ne bomo. Več ga bo, več bo nasilja, ker je družba patološka. Celotna zahodna družba je patološka. Mi se parcialno lotevamo nekaterih problemov, a ne moremo nič storiti. Je vedno slabše.

Kakšna bi bila po vašem mnenju primerna obravnava napadalk? Pogosto se zdi, da slabo zavarujemo žrtev, medtem ko storilcu nudimo vsakršno pomoč, saj da ima stisko, ki je ne zna uravnavati.

Dokler bodo terapevtke ženske, bo tako. Saj imate materinski kompleks. Rešujete stvari, ki se jih ne da rešiti in ne znate postaviti mej. Zdaj bodo napadalke v rokavicah obravnavali, 'boge reve, kaj se jim je zgodilo, da to počnejo, kar so'. Storilce je treba kaznovati. Vsaka dejanja morajo imeti tudi svoje posledice. Tukaj se skriva ključ do morale in mora ta občutek krivde sprejeti nase in kazen sprejeti. Družba ga mora kaznovati, ampak tega ne stori, ker smo permisivni.

Kako naj kaznujemo storilce?

Včasih so nasilneža vrgli iz šole, danes ga ne smejo. Cel sistem se mu mora prilagoditi. In tukaj imamo problem. Zaradi tega je tako, kot je in bo še slabše. Celotni sistem je napačno zastavljen – feminizirano šolstvo, feminizirano sodstvo in se po žensko rešujejo zadeve in ne po moško. Dokler bo tako, bo tako.

Morda boste s to izjavo prejeli Bodečo nežo, nagrado za seksistično izjavo.

Upam nanjo, sicer bom užaljen, če je ne dobim.

Pa po vaši oceni starši napadalcev večkrat primerno ali neprimerno odreagirajo, ko izvejo, da je njihov otrok izvajal medvrstniško nasilje?

Če bi bili iz normalne družine, otroci tega ne bi počeli. Statistično gledano je tako, da iz patoloških družin prihajajo patološki otroci. Ker so starši bolni, negotovi, negotovi in otrokom ne znajo postavljati mej, saj z njimi raje prijateljujejo, ker se bojijo, da jih otroci ne bi imeli radi. In vse napravijo za njihovo ljubezen, jih pa s tem uničujejo. Ker ni več jasne hierarhije. Odnos med mamo in otrokom mora biti ohranjen, mama mora biti mama. Mi pa prijateljujemo. Starši so negotovi vase in ne vedo kaj bi. Treba se bi bilo zanašati na intuicijo, tega pa tudi ni več. Berejo nešteto knjig o vzgoji in imajo s tem le še dodatne občutke krivde, da nekaj narobe delajo. Obiskujejo psihologe, socialne delavce in pedagoge, ampak zaman.

Dekle je doživelo tudi veliko osramotitev, saj so bili spletni mediji polni videoposnetkov. Kaj bi morali storiti, da jo zaščitimo?

Najprej jo morajo starši zaščiti in nato še šola. Te mulke, ki so to storile, pa naj vržejo iz šole, ali jih premestijo kam drugam. Zaščititi morajo njo in ne storilce. Pri nas pa storilce zaščitijo, žrtev pa umaknejo v drugo okolje. Da je ta dvojno kaznovan. Pravilno bi bilo, da se umaknejo nasilneži, ampak verjetno ne bodo, ker bodo starši proti. In smo v začaranem krogu. Lahko pametujemo do jutri, ampak ne bomo našli nobene rešitve.

Bullyji niso nič novega v naši zgodovini. Ima jih verjetno vsak razred. Zakaj je takšna potreba, da posamezniki škodujejo drugim?

Nimajo razvitega moralnega čuta. Ker v obdobju od četrtega do šestega leta starši niso razdelali osnovnih stvari. Takrat se oblikuje moralni čut, ne pozneje. Če se takrat ni oblikoval, je zamujeno. Govorimo o mejni osebnostni strukturi, ki je psihološka. Včasih se jim je reklo psihopati, a danes jih ne smemo več tako poimenovati. Pozneje jim ni več pomoči. Nimajo razvitega občutka krivde, kaj je prav in kaj narobe in dejansko je zanje to nekaj popolnoma normalnega. Če pridejo s slabo razvito identiteto v družbo, kot trop psov napadejo. Delajo nesprejemljive stvari, nimajo lastne identitete in se zlijejo z identiteto razbijaške in huliganske družbe. In tako doživljajo sebe. Gredo nerazumno v te nesprejemljive dogodke, jih to potegne, ker nimajo razvitega moralnega čuta. Tukaj je bila slabo opravljena vzgoja staršev.

In nimamo kot starši še ene priložnosti po šestem letu? Mar je vse izgubljeno?

Tako je. In zdaj se bodo ukvarjali psihologi, psihoterapevti, a mejnim osebnostnim strukturam ni pomoči. Čeprav terapevti pravijo, da je, ampak dolga leta terapij. Ampak, kdo bo to hodil. Če občutka dolžnosti, odgovornosti, moralnega čuta ni v človeku, se ne da ničesar popraviti. Če je vsaj nekaj, potem se da še rešiti.

O kakšnih stiskah govorijo otroci pri vaši terapiji? Je veliko nasilja?

Imam terapijo za odrasle, a lahko rečem, da je med otroki zagotovo vedno več nasilja, vedno več moten osebnosti tudi v šolah. Govorimo tudi o vedno več razvajenih otrocih, o zasvojenih otrocih z internetom, z omamami. Preberite si knjigo filozofa Umberta Galimbertija, vse jasno razloži, kaj se dohaja z mladino današnjega časa. Nihilizem in mlad je ena od njegovih knjig.

Se ta stiska, ki je nasilni otrok očitno ne zna uravnavati, ker se tega ni naučil, kaže bolj v samodestrukciji ali na zunaj, ko terorizira druge?

Oboje. Odvisno od osebnosti človeka. Tudi omama od interneta, napijanje, drogiranje je tudi samodestrukcija. Beg iz realnega sveta. Če se pa združi s klapo, pa lahko agresija udari navzven.

Starši pogosto ne slišijo stiske otrok. Bi lahko šola kaj več naredila?

Bi lahko, ampak šola brez staršev nič ne more. Starši so lahko tudi nezainteresirani, čeprav bi morali vzgajati. Danes pa ima tudi šola predvsem samo še izobraževalno funkcijo in ne več vzgojne. Morali bi sistem popolnoma spremeniti, da bi bil tudi učiteljski poklic bolje cenjen in bolje plačan. In seveda bi morali opraviti tudi test, kakšna osebnostna struktura je učitelj – ali je sploh sposoben v razred stopiti, ali ima sploh empatije do otrok.

