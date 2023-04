Kaj se dogaja s slovenskimi najstniki? S pestmi in brcami nad dekle, potem pa so vse objavili na družbenih omrežjih (FOTO)

Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zakrožil posnetek oziroma več posnetkov medvrstniškega nasilja, ki naj bi se zgodilo na območju Celja v enem izmed nakupovalnih centrov. Dogodek je bil posnet večkrat, z različnih zornih kotov, in tudi večkrat objavljen na različnih družbenih omrežjih.

Dogajanje med mladoletniki šokira vsakega, ki se odloči posnetek ogledati in poslušati. Prikazuje namreč, kako se skupina deklet verbalno in fizično znaša nad deklico, ki si jim ne upa upreti niti nič reči. Najprej se je loti ena, nanjo kriči, potem pa jo še udari po obrazu. Ko od nje odide, se napadena premakne in iti mora skozi gručo najstnikov, nakar jo s strani v glavo udari še drugo dekle, temu sledi še tretja, ki se je loti z nogo. Brcne jo v kolk, potem pa se vrne prva nasilnica in jo še enkrat udari v glavo. Kot da že to ni dovolj, se nanjo verbalno spravi še četrta, ki nanjo kriči, jo ustrahuje in ji zagrozi: »Ne morem te več gledat'. Če še enkrat slišim, da kaj o meni govoriš, boš zobe po tleh pobirala, pa me boli k....«

Ker je morala skozi gručo najstnikov, je bila izpostavljena novim udarcem. FOTO: Zaslonski Posnetek

Dogajanje s strani opazuje veliko najstnikov, več jih dogodek tudi pospremi z vzkliki in komentarji. Nihče pa se ne izpostavi, da bi priskočil na pomoč napadeni deklici.

Ali je bila zadeva prijavljena policiji in ali se je zgodilo kaznivo dejanje, smo preverili na pristojni Policijski upravi Celje, kjer so nam potrdili, da so bili o dogodku že obveščeni in ga preiskujejo, podrobnosti pa zaradi mladoletnosti oseb ne morejo razkriti. Tako so nam sporočili: »O zadevi smo bili seznanjeni v nedeljo, 9. aprila 2023, in smo nemudoma začeli zbirati obvestila. Dodajamo, da policisti na podlagi prijav in kakršnihkoli informacij o sumu storitve kaznivih dejanj vedno zberemo vsa potrebna obvestila in ustrezno ukrepamo. O vseh ugotovitvah seznanjamo pristojno državno tožilstvo.«

Policisti so se ob tem želeli zahvaliti vsem občanom, ki so jih seznanili s posnetkom nasilja, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, in jim posredovali določene podatke.

Komentatorji brez milosti

Kaj se dogaja s slovenskimi najstniki, kje so starši teh nasilnih otrok, zakaj se najstniki obnašajo tako brutalno nasilno, kje smo zgrešili pri vzgoji, ali starši vidijo, kako se obnašajo njihovi sončki, ki niso bili nikoli nič krivi ... Vse to se sprašujejo komentatorji ob objavljenem posnetku. Da kot družba tonemo vedno globlje, nam ob takih posnetkih postane kristalno jasno.