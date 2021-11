Po kratki in hudi bolezni je umrl Franc Arko

Po kratki in hudi bolezni je v 69. letu starosti danes umrl režiser in scenarist Franc Arko, so poročali na Televiziji Slovenija (TVS). Na začetku kariere je deloval kot asistent režije pri nekaterih kratkih in celovečernih filmih, kasneje pa se je podpisal pod številne oddaje TVS.

Franc Arko se je rodil leta 1953. Absolviral je iz režije na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Do leta 1980 je deloval kot asistent režije pri filmih Bele trave in Ubij me nežno.

Kasneje je režiral mnoge oddaje Televizije Slovenija, med njimi mladinsko izobraževalno oddajo Periskop, Mladi za mlade, Moj pogled na znanost in (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine.

V letih svojega ustvarjanja je kot scenarist in režiser sodeloval še pri filmih Novi duh, Železniška postaja v Ljubljani, Peter in Petra, Mostovi mojega dedka in Temna stran lune.