Po kotlinah in dolinah povišana vrednost nevarnih delcev

Agencija RS za okolje (Arso) je izdala opozorilo, saj so se zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov iz malih kurišč v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev PM10.

Danes zjutraj je bilo najhuje na območju Ptuja in Grosuplja, nekoliko pozneje tudi v okolici Maribora in Murske Sobote ter Ljubljane vse do Krškega. Na Arsu so sicer navedli, da so največje vrednosti zabeležene ob jutranjih in večernih urah, jutri, ko se po vsej državi obetajo padavine, pa naj bi se stanje izboljšalo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) ob tem prebivalcem priporočajo, da ob povišanju ravni delcev v zraku prilagodijo svoje aktivnosti na prostem, še posebno to velja za ranljive skupine, torej dojenčke in otroke, starejše prebivalce, ljudi z boleznimi srca in ožilja, sladkorne bolnike ter ljudi z boleznimi dihal.

»Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, izogibamo se bližini prometnic, ne izvajamo napornejših fizičnih aktivnosti, bivalne prostore učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja,« svetujejo na NIJZ.