Po kopanju v gramoznici so se zastrupili

V vročem poletju se radi osvežimo v morju, rekah, jezerih, a žal to ni vedno varno. Lastniki psov so pred dnevi poročali o zastrupitvah svojih ljubljenčkov: slinili so se, bili zmedeni, imeli krče, tresavico. Vsem je skupno, da so se kopali v gramoznici Green Lake v občini Kidričevo. Skupina Ciano SLO, gre za majhno skupino (mikro)biologov za ekotoksikologijo z Oddelka za genetsko teksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki spremlja ekološko stanje celinskih voda, je opravila številne analize in ugotovila, da so razlog za zastrupitev toksične cianobakterije.

»Že lani smo poročali o nevroloških zastrupitvah psov, ki so se kopali v gramoznici Green Lake v bližini Ptuja, ki bi hipotetično lahko bile posledica potencialno toksičnih cianobakterij. A lani vzorci zelene gošče na površini gramoznice niso vsebovali znanih cianobakterijskih toksinov, zato vzročne povezave nismo mogli potrditi. Tudi letos so nas občani obvestili o podobni zastrupitvi psov, ki so se kopali v gramoznici in zaužili nekaj zelene gošče. Vsem zastrupitvam so skupni naslednji simptomi: utrujenost, nekaj ur po stiku močno slinjenje in odklanjanje hrane, tresenje zadnjih okončin, zmedenost, dezorientiranost. Približno pol dneva po kopanju so nastopili krči, tresavica, penjenje. S pomočjo obravnave v veterinarski ambulanti, prejemu infuzije in različnih zdravil se stanje pri nekaterih psih po dnevu do dveh umiri, pri drugih pa so znaki zastrupitve vidni dlje,« so potrdili.

Če na vodi opazite goščo, poskrbite, da ne pridete v stik z njo. FOTO: Ciano SLO

»Dokler vzrok zastrupitve ne bo potrjen, so še vedno odprte vse druge možnosti. Samo dejstvo, da pojavljanje težav pri psih, ki so se kopali v tem jezeru, korelira s pojavljanjem zelenih gošč, ki se v poletnem času odlepijo od podlage, še ni dokaz, da so odgovorne cianobakterije,« so povedali in še: »Kot začasni ukrep upravljavcu predlagamo opozarjanje z opozorilnimi tablami in odstranjevanje biomase z vode.«

Približno pol dneva po kopanju so nastopili krči, tresavica, penjenje.

Če opazite zeleno, rjavo ali škrlatno plast na površini vode ali plavajoče obloge na gladini, obstaja nevarnost, da se v okolje sproščajo cianotoksini. V taki vodi ne plavajte, svetujejo v Ciano SLO, če ste vseeno bili v stiku z njo, se umijte s čisto vodo. Prav tako odsvetujejo čolnarjenje in druge vodne športe. Lastniki psov naj pazijo, da žival take vode ne zaužije in naj se v njej ne kopa. Če se je pes vseeno okopal, mu preprečite lizanje dlake in ga čim prej sperite s čisto vodo. Kot še navajajo, v okolju ni dovolj visokih koncentracij za akutno zastrupitev ljudi, so pa lahko strupene cianobakterije nevarne za živali.