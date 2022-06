Po kolu v pljučih Zvone kolesaril do Barcelone: premagal je 1814 kilometrov

Vsakdo ima svoje cilje v življenju, in 47-letni Zvone Kozamernik, po rodu Grosupeljčan, ki živi v Stični, ni izjema. Vedno je sanjal, da bo nekoč stopal po ulicah Barcelone, pred dnevi pa si je željo uresničil. A ni potoval z letalom, ampak s kolesom. Prek Italije in Azurne obale je do glavnega mesta Katalonije premagal 1814 kilometrov. Tudi s pomočjo številnih dobrotnikov in predvsem prijateljev in prijateljic, ki so prek spletne aplikacije finančno podprli njegovo pot, za kar se jim najlepše zahvaljuje. Pred Sagrado Familio Med poganjanjem pedalov in tudi na cilju je srečal dobre ljudi. ...