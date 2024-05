Kažipot planetov: odločni bomo, pripravljeni stvari vzeti v svoje roke in iti v akcijo (Suzy)

Imeli bomo dovolj energije, volje in zanosa, da se lotimo novih ciljev. Merkur in Mars sta v ognjenem ovnu, odločni bomo, pripravljeni stvari vzeti v svoje roke in iti v akcijo. Že v petek lahko marsikaj porinemo naprej, vztrajni bomo in prodorni. V soboto bomo potrebovali počitek in odklop, v nedeljo telesno aktivnost – pojdite v hribe ali se lotite dela na vrtu.

Torkov mlaj v biku bo usmeril našo pozornost na finančno področje. Korak za korakom bomo gradili uspešne projekte ter plemenitili premoženje, po drugi strani se zadeve lahko hitro in nepričakovano obrnejo. Če se pojavi priložnost, lahko tvegamo in zgrabimo priložnost.

Hkrati je čas, da si privoščite kaj za svojo dušo, si kaj lepega kupite in privoščite, se razvajate in uživate.

Petek, 3. 5. Neustrašni in nepremakljivi bomo, ne bomo odstopali od svojih želja in sledili svojim ciljem. Večer bo prijeten, pojdite na kakšno prireditev in zasijte v vsem svojem sijaju ali se lotite ustvarjalnih projektov.

Sobota, 4. 5. Luna bo do večera v ribah. Potrebovali bomo počitek, neorganiziran dan, ko se lahko odločamo po trenutnem navdihu in sledimo svojemu notranjemu klicu. Zvečer je čas za duhovnost, meditacijo, kopel …

Nedelja, 5. 5. Luna bo ves dan v ognjenem ovnu. Ne dela posebnih aspektov, tako bo dan rutinski, brez posebnosti. Pomembno pa je, da ste čim bolj aktivni, se gibljete, ne ostajate doma, ker boste imeli veliko energije.

Ponedeljek, 6. 5. Že zjutraj bomo v pogonu in se lahko veliko dogovorimo, uredimo korespondenco … Entuziastično bomo opravljali svoje delo, posvetimo se tudi športu in fizičnemu delu. Šele zvečer se bomo umirili.

Torek, 7. 5. Mlaj v biku prinaša nov začetek na materialnem področju. Venera nas bo spodbujala, da si privoščimo kaj lepega in dobrega, da se razvajamo in nagradimo za preteklo delo in trud. Okoli 16. ure bo romantično.

Sreda, 8. 5. Luna bo ves dan v stabilnem, prizemljenem biku, a kljub temu nas okoli 13. ure čaka več stresa in živčnosti, načrti se nam lahko nepričakovano spreminjajo. Večer bo prijeten, družimo se s prijatelji.