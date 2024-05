Kako uživati v lastni družbi

Biti sam je naravni del človeške izkušnje; vsi bomo vsaj včasih sami, bodisi po lastni izbiri bodisi zaradi okoliščin. Poleg tega je naš odnos s samim seboj edini, ki nas bo zagotovo spremljal vse življenje, če se malce pošalimo, a ker je v vsaki šali nekaj resnice, ga je vredno negovati, da bomo lahko v svoji družbi uživali enako kot v družbi prijateljev in partnerjev.

Biti srečen – sam

Vsak med nami včasih potrebuje nekaj časa sam zase. Ko smo sami, lahko popolnoma slišimo lastne misli in občutke, predelamo dogodke in izkušnje dneva ter ocenimo svoje trenutne potrebe in jih potešimo. Čas samote nam daje prostor, da prepoznamo, kaj je naše, ločeno od tega, kar prihaja iz našega okolja in od drugih.

To samozavedanje in skrb zase sta ključnega pomena za naše vsakodnevno delovanje, saj nepovezanost z lastnimi občutki in potrebami pogosto terja davek od našega zdravja in počutja. Tako so lahko ljudje več mesecev izčrpani in pod stresom na delovnem mestu, preden ugotovijo, da trpijo za izgorelostjo, ali pa oseba v toksičnem razmerju nenehno opušča svoje potrebe v želji, da bi zadovoljila partnerja, ki objektivno ni dober zanjo. Zato terapevti pravijo, da tudi najbolj zdravi pari potrebujejo čas zase.

Ekstroverti ali introverti

Ljudje, ki so bolj nagnjeni k ekstrovertiranosti, imajo po navadi več težav s tem, da bi čas preživljali sami. A vseeno to koristi vsakomur. Naša sreča ne sme biti odvisna (izključno) od drugih ljudi ali okolice, pomembno je, da smo zadovoljni tudi sami s seboj. Zunanje okoliščine so pogosto začasne in ne pod našim vplivom (ali izbiro), zato je nujno, da delamo na tistem, na čemer lahko, sicer lahko razvijemo neke vrste čustveno odvisnost, ko je naše počutje povsem povezano s tem, kako nekdo drug čuti do nas.

Druga plat istega kovanca je čustvena neodvisnost. To ne pomeni, da vam do ljudi okrog sebe ni mar, pomeni le, da imate lahko v sebi občutek sreče in miru, ne glede na to, kaj se dogaja okrog vas. Seveda odnosi in okolica vplivajo na vas, vendar vas vsakršna sprememba ali težava ne vrže povsem iz tira.

Brez prijateljev

Biti sam pomeni, da ste fizično sami – vendar to ne pomeni nujno, da ste osamljeni, slednje je prav posebna vrsta stiske, ki jo povzroča občutek, da vam primanjkuje prijateljstev in odnosov, po katerih hrepenite. Čeprav je pomembno, da lahko uživamo v samoti, moramo imeti v življenju dobre, enakovredne odnose s prijatelji, družinskimi člani, večjo skupnostjo, sodelavci, partnerji, ljudmi, ki delijo naša zanimanja. Ljudje smo zelo socialna bitja, ki jih močno privlači skupnost, zato iščemo medsebojno povezanost, ki je pomembna ne le za naše preživetje, pač pa tudi fizično in duševno zdravje. Zdravniki in psihiatri opozarjajo, da lahko osamljenost in izolacija poslabšata telesno bolečino, depresijo in sesujeta imunski sistem. Obenem se s tem povečajo tveganja za številne okužbe, bolezni srca, tudi visok krvni pritisk.

Če se počutite osamljeni, ker vam upravičeno primanjkuje pomembnih vezi, lahko pomaga, da se naučite biti srečni sami, vendar je pomembno tudi sklepanje novih prijateljstev.

Brez partnerja

Živimo v kulturi, ki se preveč osredotoča na romantična razmerja kot glavni in najpomembnejši način povezovanja z drugimi, in zato se lahko samskost zdi kot prekletstvo, v katerem ste obsojeni na osamljenost in nesrečo, dokler ne najdete partnerja.

V resnici obstaja ogromno načinov, kako uživati v povezanosti, intimnosti, skrbi in naklonjenosti do drugih in z drugimi zunaj romantičnih odnosov. Globoko prijateljstvo, družinski odnosi, poklicna in ustvarjalna partnerstva ter prijatelji z istimi zanimanji so lahko vir pomembnih povezav z drugimi. Obstajajo seveda tudi številne prednosti samskega življenja, ki so v razmerju težje dosegljive, na primer to, da se lahko vedno odločate sami, kujete svojo pot.

Sam doma

Če živite sami ali ste v obdobju, ko ste pogosto sami doma, se lahko prav tako počutite osamljeni – morda vas to celo preseneti. Nekatere raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki živijo sami, večjo verjetnost za težave z duševnim zdravjem, ki izhajajo predvsem iz osamljenosti.

Ne glede na to, kako neodvisni ste, se bo večina ljudi vsaj občasno počutila nekoliko osamljene, če bodo sami doma, in to je povsem normalno, pomembno pa je, da prepoznate te občutke. To je lahko zelo čustveno, a ponuja čas, da vzljubite sebe. Mnogi ljudje se odločijo živeti sami, ker iskreno uživajo v svoji samoti, s časom in malce spremembe perspektive se lahko tudi vi počutite manj osamljene v svoji situaciji – in se jo celo naučite vzljubiti.