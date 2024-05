Gadi spet nadeli narodno nošo (FOTO in VIDEO)

Pa smo jo dočakali. Gadjo fantovščino namreč. Slednjo so Primož Ilovar, Anže Zavrl in David Novak priredili v idilični vinski kleti Vina Jelenič v Kostanjevici na Krki, v kateri so še vedno tudi leseni sodi, ki jih vidimo še redko kje. Sicer pa je bila klet pravšnji ambient za snemanje videospota za najnovejšo polko Gadov z naslovom Praznimo kozarce. V njem so uprizorili fantovščino, kakršnim smo danes pogosto priča, nekoč, pred pol stoletja in še več, pa niso bile tako priljubljene in pogoste. Bile so prej izjema kot pravilo, priredili pa so jih le tisti, ki so imeli kaj pod palcem.

Sploh pa fantovščine niso povezovali z vragolijami, kakršne vidimo danes, ko si mora marsikateri fant nadeti težak lesen križ. Namenjene so bile predvsem temu, da se je ženin še zadnjič kot samski fant poveselil z najbližjimi prijatelji in jih pogostil z jedačo in pijačo.

Gadi pa so za to priložnost iz svojih omar znova vzeli narodne noše in jih ponosno oblekli, saj je bila fantovščina nekoč spodoben dogodek. Fantje so veseli, da so jim noše, ki so jih nosili na začetku svoje kariere, še vedno prav.

Fantovščino pa so vedno popestrili tudi glasbeniki in nič drugače ni v zgodbi novega videospota Praznimo kozarce. Za melodijo in zvočno podobo nove polke je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je delo Mateja Kocjančiča. Druščina pa je za snemanje videospota, za to je poskrbela produkcija Karo media, uporabila tudi legendarni starodobnik – Porschejev traktor, za kar se lepo zahvaljujejo Janezu Mejaču iz Ljubljane.

Na fantovščini so sodelovali Matjaž Levičnik, Domen Mavsar, Gašper Šeme, Andrej Kink, Anej Bogolin, Anže Smukovič, Anže Sasso, Jan Pustotnik, Mitja Bartol, Matevž Kavšek in Lara Kim Noč.