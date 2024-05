Šest tednov po šokantni novici princ William odkril, kako je s Kate Middelton

Britanski princ William je bil prisoten na slovesni otvoritvi centra za preprečevanje samomora James Place v Newcastlu. Tam so ga pričakali številni oboževalci, ki jih je med drugim zanimalo zdravje njegove žene Kate Middleton.

»Vas smem vprašati, kako so vaša žena in otroci?« ga je vprašala ena od prisotnih, na vprašanje je prestolonaslednik na kratko odgovoril: »Vsi smo dobro, hvala. Vsi smo dobro.«

Nato je hitro spremenil temo in pohvalil broško ženske, ki ga je ogovorila ter s tem dal jasen znak, da noče razpravljati o ženi in njenem zdravju.

William in Kate sta pred nedavnim praznovala 13. obletnico poroke in na uradnem profilu objavila črno-bel posnetek z dne, ko sta stopila v zakon.

»Na današnji dan pred 13. leti,« piše ob fotografiji. Prejela sta številne čestitke, nekatere pa je vznemirila črno-bela fotografija, saj so ob njej pomislili na najhujši scenarij, povezan z zdravjem princese.

»Zakaj črno-bela fotografija? Skoraj sem izgubila zavest!« »Ko sem videla črno-belo fotografijo …« »Nikar nas tako ne strašite!« »Zelo neprimerna izbira fotografije glede na dano situacijo,« so se ob njej zvrstili komentarji.

Ni pa razočaral zadnji posnetek princese Charlotte, ki je dopolnila devet let in ga je, tako kot je v družini Wales že tradicija, posnela mama, ob njem so se na instagramu vsem zahvalili za lepe želje.