Kaotično v DZ: poslanec omenjal kozmični dež, poslanka predlagala glasovanje z vstajanjem (VIDEO)

Pisali smo, da so poslanci v nasprotju z načrti vlade socialne transferje v letu 2024 uskladili z inflacijo v celoti. Pri amandmaju, ki ga je predlagala SDS, so poslanci Svobode navedli, da je po njihovem mnenju nastala tehnična napaka pri glasovalnem sistemu, in zahtevali forenzično preiskavo naprav. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sicer po krajši prekinitvi seje navedla, da dotlej zbrane podatke tehnične naprave niso zaznale, a da je treba opraviti dodatna testiranja glasovalnih naprav. Za nekaj časa je sejo tudi prekinila.

V državnem zboru je med poslanci Svobode vladala zmeda, kako to, da so izglasovali amandma opozicije, in razloge so iskali v neizpravnih glasovalnih napravah in tudi v kozmičnem dežju. Medtem so jih v opozicijski SDS in NSi mirili, da za izglasovanje amandmaja niso krive naprave, temveč so se poslanci sami ušteli pri pritisku na tipko.

Na družabnem omrežju X dežujejo posnetki s sinočnjega dogajanja v parlamentu:

• Poslanec NSi Aleksander Reberšek je dejal, da so ta dan do tega amandmaja več kot stokrat glasovali in nihče ni dejal, da glasovalna naprava ne deluje, zdaj pa se nenadoma govori o tehničnih težavah: »Koga vi farbate? Naprave delajo, ampak vi niste pritisnili gumbeka, v tem je problem. Zdaj točno razumem zakon o evidentiranju in vem, zakaj se poslanci ne štempljamo. Zato ker imajo nekateri poslanci probleme v tem hramu demokracije, da še glasovati ne znajo. Kako se bodo šele štempljali.«

• Poslanec Svobode: Mogoče samo za en primer, kjer se je zgodila računalniška napaka. Ne vem točno, v kateri državi je bilo, Danska, Nizozemska, Norveška. Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko se je vzporedno glasovalo digitalno in fizično.

• Potem ko so amandmaji opozicije do tega glasovanja drug za drugim padali, je bil amandma NSi in SDS, s katerim bi socialne transferje v celoti uskladili z inflacijo, s 35 glasovi za in 28 proti, sprejet, kar pa je presenetilo celo predsednico DZ, ki je naprej razglasila, da je amandma padel.

• Poslanka Levice Nataša Sukič: »Kolega, rekli ste, da je bilo v trenutku glasovanja 86 kartic. Ni jih bilo. Moje ni bilo notri, ker sem jo dala ven iz reže. In tudi nisem bila edina, kar sem videla na lastne oči, tako da je seštevek pravi.«

• Poslanec Svobode: »Nemogoče je, tako da prosim za forenzično preiskavo, v kateri bodo sodelovali tudi proizvajalci opreme Bosh.« Urška Klakočar Zupančič: »Če bomo imeli še enkrat forenzično preiskavo, se je treba zavedati, da nekaj časa ne bomo delali.«

• Poslanka Svobode Lucija Tacer je predlagala postopkovni predlog, da bi na seji glasovali z vstajanjem.