V slovenskih gorah se že nekaj let gnete vse več gornikov. K temu so izdatno prispevala tudi družabna omrežja, na katerih se kar vrstijo objave s pravljično lepimi fotografijami, ki vabijo v naročje gora. Mnogi, združeni v različne gorniške skupine, kar tekmujejo za všečke in pozornost in pri tem uporabljajo razne popolnoma nehribovske prijeme. Eni, na primer, na vrh Triglava prinesejo ogromnega napihljivega flaminga, drugi ležalnike in sončnike, tretji pripravijo piknik s čevapčiči. Občudoval bom to lepoto in ni mi mar, kaj govorijo, jaz uživam, pa adijo! FOTOGRAFIJE: osebni arhiv Poleg v...