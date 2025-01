Po incidentu z Albancema policisti pod drobnogledom: kaj na to pravi strokovnjak? (VIDEO)

Minuli vikend je na družbenih omrežjih veliko prahu dvignil incident na mejnem prehodu Starod. Prejšnji torek sta namreč tja prispela 33- in 38-letni državljan Albanije. Med mejno kontrolo so policisti ugotovili, da ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Republiko Slovenijo, zaradi česar so jima vstop zavrnili.

Zaradi nestrinjanja sta moška svoji vozili parkirala na vstopni stezi, v neposredni bližini kabine za mejno kontrolo, in ju zapustila. S tem sta onemogočila vstop drugim potnikom v Republiko Slovenijo. Prišlo je tudi do prerivanja, eden od moških pa je medtem v rokah držal celo otroka.

Policisti so zato promet preusmerili na drugo vstopno stezo, s čimer so zagotovili nemoten prehod za ostale potnike.





Plačala globo in naknadno pridobila ustrezne listine Zaradi parkiranja na neprimernem mestu in oviranja prometa so policisti kršiteljema izrekli globo po zakonu o cestah. Ker sta pri postopku zavrnila upoštevanje navodil in odredb policistov, sta prejela dodatno globo tudi na podlagi zakona o nadzoru državne meje. Globi sta kršitelja na kraju dogodka poravnala. Po plačilu glob sta osebi naknadno pridobili ustrezne listine, ki so dokazovale izpolnjevanje pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Po preveritvi dokumentacije so jima policisti dovolili vstop v državo.

Direktorica Policijske uprave Koper je zaradi dogodka odredila strokovni nadzor. Komisija bo preverila vse okoliščine postopka, vključno z ustreznostjo ukrepov, ki so jih policisti izvedli na terenu, so napovedali na koprski policijski upravi.

Incident in ravnanje direktorice je na družbenem omrežju X komentiral tudi Matej Lahovnik. »Dva Albanca, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo, zablokirata mejni prehod ostalim potnikom, za kar dobita samo globo, policisti pa se morajo zdaj celo braniti pred očitki o grobem ravnanju,« je zapisal in dodal še ključnik »butale«.

Žaberl: Ne vemo, kakšen je bil neposreden povod za takšno intervencijo

Je odrejen notranji nadzor upravičen?

Ali je bil odziv policistov v tem primeru pretiran, smo vprašali strokovnjaka za policijska pooblastila. »Glede na videno je težko oceniti ustreznost policijskega ukrepanja, saj je iz posnetka razvidno zgolj prerivanje z enim oz. dvema od udeleženih potnikov. Nujnost prisilnega ukrepanja zoper potnika, ki v naročju drži otroka, bi lahko bila z vidika zaščite otroka vprašljiva, ne vemo pa, kaj je bil neposreden povod za takšno intervencijo. Če je pri tem dejansko prišlo tudi do vlečenja za lase, potem je to nedopusten in nestrokoven način uporabe telesne sile,« meni strokovnjak.

Kako pa bi po njegovem mnenju v konkretnem primeru ravnali možje v modrem? »Dejstvo je, da če osebe niso izpolnjevale pogojev za vstop v državo, so jih bili policisti dolžni zavrniti. Glede na to, da so osebe z vozili preprečevale vstop v državo ostalim potnikom, so bili policisti upravičeni do uporabe hujših prisilnih ukrepov, da takšno blokado odpravijo. Odprtje dodatnega vstopnega pasu z izrekom globe je bil po mojem mnenju upravičen in najmilejši ukrep.«

Profesor na fakulteti za varnostne vede nam je odgovoril tudi na vprašanje, ali je nadzor, ki ga je odredila direktorica, po njegovem mnenju upravičen. »Glede na to, da se obravnavane osebe pritožujejo nad diskriminatorno obravnavo ob mejni kontroli, je prav, da se dejansko stanje ugotovi z internim nadzorom pravilnosti policijskega ukrepanja,« sklene strokovnjak.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil tudi video incidenta.