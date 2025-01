Albancema niso dovolili v Slovenijo, zato sta začela ovirati promet

V torek, 7. januarja 2025, sta ob 12.35 na začasni mejni prehod Starod prispela 33- in 38-letni državljan Albanije. Med mejno kontrolo so policisti ugotovili, da ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Republiko Slovenijo, zaradi česar so jima vstop zavrnili. Dogodek se je nato stopnjeval in začasno oviral promet na območju mejnega prehoda.

Zaradi nestrinjanja z zavrnitvijo vstopa sta osebi svoji vozili parkirali na vstopni stezi, v neposredni bližini kabine za mejno kontrolo, in ju zapustili. S tem sta onemogočili vstop drugim potnikom v Republiko Slovenijo. Policisti so zato promet preusmerili na drugo vstopno stezo, s čimer so zagotovili nemoten prehod za ostale potnike.

Odrejen strokovni nadzor

Zaradi parkiranja na neprimernem mestu in oviranja prometa so policisti kršiteljema izrekli globo po Zakonu o cestah. Ker sta pri postopku zavrnila upoštevanje navodil in odredb policistov, sta prejela dodatno globo tudi na podlagi Zakona o nadzoru državne meje. Globi sta kršitelja na kraju dogodka poravnala.

Po plačilu glob sta osebi naknadno pridobili ustrezne listine, ki so dokazovale izpolnjevanje pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Po preveritvi dokumentacije so jima policisti dovolili vstop v državo.

Direktorica Policijske uprave Koper je zaradi dogodka odredila strokovni nadzor. Komisija bo preverila vse okoliščine postopka, vključno z ustreznostjo ukrepov, ki so jih policisti izvedli na terenu.

Zaradi hitrega ukrepanja policistov večje motnje v prometu niso nastale, ostalim potnikom pa je bil omogočen nemoten prehod meje.