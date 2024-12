Po Golobovih poslankah v nacističnih uniformah se je oglasil tudi Janez Janša

Kot smo že pisali, je ob robu seje DZ, ki obravnava tudi predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi prepovedala uporabo nacističnih in fašističnih simbolov, so poslanci Svobode obsodili podobo treh njihovih poslank v nacističnih uniformah. To je danes na naslovnici objavil tednik Demokracija. V Svobodi ob tem napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev.

Tednik Demokracija je na naslovnici najnovejše številke objavil podobe predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in njenih kolegic iz poslanske skupine Svoboda Tamare Vonta in Lene Grgurevič v nacističnih uniformah .

Kaj pa pravijo v SDS?

»Ali ste kdaj vprašali mene ali kogarkoli, kakšno je moje mnenje o naslovnicah Mladine? Ko to dela nekdo na levici, je dovoljeno. Ko se to zgodi na desnici, se pa vsi sprašujemo, kaj je narobe in zakaj je tako, pa je v pogovoru za N1 komentirala vodja poslancev SDS Jelka Godec. Ob tem je spomnila na naslovnice Mladine, na katerih se je tudi prvak SDS Janez Janša pojavil v nacističnih oblekah. Slednje je na družbenem omrežju X izpostavil tudi Janša. Godec je sicer za N1 še dejala, da lahko reče, da naslovnica ni primerna.