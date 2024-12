Klakočar Zupančičeva, Vontova in Grgurevičeva v nacističnih uniformah, Golobovi na nogah (FOTO)

Revija Demokracija je tokrat izšla z naslovnico, ki je v javnosti dvignila veliko prahu. Naredili so namreč fotomontažo poslank Gibanja Svoboda Urške Klakočar Zupančič, Tamare Vonta in Lene Grgurevič v nacističnih uniformah.

Glavni in odgovorni urednik revije Demokracija Metod Berlec je v sredo na družbenem omrežju X objavil napoved tokratne številke tednika in njeno naslovnico. Na njej je fotomontaža poslank, ki so oblečene v nacistične uniforme, ob njih pa je zapisano »Sieg Heil, Gibanje Svoboda«.

Omenjene poslanke in predstavniki Gibanja Svoboda so opoldne stopili pred medije. V imenu poslanske skupine podporo trojici izrekel Lenart Žavbi. Prepričan je, da za vsem tem stoji SDS. »Da ne bi bilo kakšnih nesporazumov ali vprašanj o tem, kdo v Sloveniji se poslužuje sprevrženih metod nacistične propagande,« je dejal.

Predsednica DZ: Vedno se bom borila proti nacizmu

Tamara Vonta je poudarila, da je stranka SDS »spet pokazala, da so prvaki o sramotenju vseh tistih, ki so jim na poti«. »Vsem nam je v izjemno čast, da smo jim na poti,« je še pripomnila.

Urška Klakočar Zupančič pa je dejala, da je nacizem nekaj najhujšega, kar se je zgodilo na tem svetu, ter da se bo vedno borila proti tej ideologiji. »Da smo tako nizko, si nisem nikoli mislila. Da bom soočena s čim takim, si nisem mislila. Ne v Sloveniji, ki se je med drugo svetovno vojno uprla nacizmu in fašizmu,« je še dodala in poudarila, da ne more verjeti, da je kdo zmožen česa takega.