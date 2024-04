Napovedujejo plohe in oblake, obremenjeno bo počutje

Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, možne bodo posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sprva precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije bo krajevno možna pozeba. Čez dan bo delno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo –3 do 2, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do –5, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 9 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Pričakujte plohe in oblačnost

V noči na soboto bodo v večjem delu Slovenije prehodno padavine. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo znova nastajale krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo bo pretežno oblačno, bolj jasno bo na zahodu. Še bo vetrovno in razmeroma hladno za ta čas.

Nad Alpe se prehodno širi območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Atlantikom. K nam od severa doteka hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bo na vzhodu. Pojavljale se bodo krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo delno jasno, v Alpah bodo možne posamezne plohe. Burja v Kvarnerju bo ponehala.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje ljudi bo danes zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše značilne težave. V petek bo vpliv za večino ugoden.