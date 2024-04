Apokaliptični prizori iz Dubaja: vse je pod vodo (VIDEO, FOTO)

Huda neurja in močno deževje so prizadela Dubaj, družbena omrežja pa so polna objav, ki prikazujejo ohromljeno mesto zaradi obilnih padavin.

Za kratek čas so ustavili tudi promet na velikem mednarodnem letališču v Dubaju. Dež je v Združenih arabskih emiratih, sicer sušni državi, nenavaden pojav, a se v hladnejših zimskih mesecih vsake toliko pojavi, poroča CNN.

Objavljen je bil tudi posnetek, ki prikazuje potniško letalo v Dubaju, kako drsi po vodi.

Na platformi X je bil objavljen tudi posnetek, ki prikazuje strele, ki parajo nebo nad mestom.

FOTO: AFP

Nacionalni center za meteorologijo ZAE je napovedal, da se bodo nestabilne vremenske razmere v regiji nadaljevale do srede z močnimi padavinami in nevihtami.

Poplavljena so številna območja Dubaja in Abu Dabija, glavnega mesta Združenih arabskih emiratov, policija in vojska pa sta evakuirali državljane v najbolj prizadeti provinci Ash Sharqiyah North.

Od jutra je bilo odpovedanih skoraj 50 letov iz Dubaja, a ni mogoče potovati niti po glavnih cestah, kjer je veliko ljudi obstalo v svojih luksuznih avtomobilih, ki so jih bili pozneje prisiljeni zapustiti.

Kupci so morali tudi zapustiti podzemna nakupovalna središča.

FOTO: AFP

Izdano je bilo tudi opozorilo za vse prebivalce – naj bodo pozorni in se izogibajo poplavnim območjem.