Plaz blokiral cesto pod teniškim centrom

Danes ob 6.37 se je v naselju Stranska vas, občina Dobrova - Polhov Gradec, pod teniškim centrom sprožil zemeljski plaz in zasul lokalno cesto, ki je neprevozna. Obveščeni so bili upravljavec ceste, poveljnik CZ občine in policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: