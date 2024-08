Plavajoči hiški v Ljubljani samevata že leto in pol! Sprejeli nista še nobenega gosta

Turisti si dandanes želijo vse več posebnih izkušenj - naj bo to spanje na drevesnih hiškah, v luksuznih šotorih ali hišicah na vodi. To so prepoznali tudi v Ljubljani in na reki postavili dve plavajoči hiški, ki naj bi obiskovalcem nudili povsem novo izkušnjo prestolnice.

FOTO: Dejan Javornik

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) je tako v Grubarjev prekop na ljubljanski Špici namestilo plavajoči hiški že pred letom in pol, a do danes še nista sprejeli nobenega gosta.

»Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na plavajočih hiškah zadrževanje po 24. uri ni dovoljeno, razen za namen izvajanja javne službe,« so za Slovenske novice povedali pri podjetju LPT.

V načrtu imajo tudi ureditev Ljubljanice do sotočja oziroma do gostilne Portal, o čemer so pri Javnem holdingu Ljubljana dejali: »Omenjeni projekt je v teku.« V letu 2020 je MOL v sodelovanju z Direkcijo RS za vode in dvema energetskima podjetjema začela investicijski projekt, da bi se na Ljubljanici vzpostavila krožne plovna pot. Ob tem nameravajo reko tudi energetsko izrabiti in očistiti strugo.