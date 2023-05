Na Ljubljanici postavili hiške z jacuzzijem, zgodilo pa se je nekaj nepričakovanega

Pisali smo, da je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) v Grubarjevem prekopu na Ljubljanici postavilo plavajoči hiški, ki bosta namenjeni oddajanju oziroma turistom. Hiški bo morali sprejemati goste že kak mesec, a po poročanju Siola, so načrte prekrižali administrativni postopki, nutrije, ki so poškodovale cevi, za nameček pa se je v eno od hišk zaletelo tudi »neznano plovilo« in jo dodatno poškodovalo.

Na prve goste so računali že aprila, a bo po pisanju Siola ljubljanski mestni svet šele konec meseca potrjeval spremembe akta o ustanovitvi družbe, ki ga morajo za oddajanje hišk dopolniti z ustreznimi turističnimi dejavnostmi.

Plavajoči hiški so postavili v LPT, naročili pa so ju pri podjetju 3maran, ki je naselje plavajočih hišk postavilo že v Marini Portorož. LPT je za dve hiški, ki imata enak tloris in obsegata skupno 32 kvadratnih metrov bivalne površine - površina zunanjih teras je 50 m2, odštel 261.527 evrov.

Plavajoče hiške imajo v notranjosti dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, spalnico, otroško sobo s pogradom in kopalnico. Na terasi bodo uporabnikom na voljo tudi velika miza in 6 stolov ter dva ležalnika in jacuzzi.