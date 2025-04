Zaradi praznikov polne ceste: gnečo pričakujte že od sredine tedna

Pred vrati so velikonočni prazniki in naše ceste bodo znova obremenjene. Zaradi prihajajočih praznikov - katoliška in pravoslavna velika noč - in počitnic v nekaterih deželah je v teh dneh pričakovati povečano gostoto prometa skozi Slovenijo, od Avstrije in Italije proti Hrvaški in turističnim krajem, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

V obratni smeri bo promet močno povečan predvsem v ponedeljek in torek.

Gnečo je mogoče pričakovati že od sredine tedna. V večini evropskih držav se velikonočni prazniki začnejo v soboto, ponekod, denimo v Nemčiji in Švici pa že v petek. Zato se že v četrtek popoldne pričakujemo povečan promet predvsem od Avstrije proti meji s Hrvaško.

FOTO: Promet.si

Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, bo v Sloveniji veljala v naslednjih dneh: v petek, 18. aprila, pred veliko nočjo od 14. do 22. ure ter v nedeljo in ponedeljek, 20. aprila in 21. aprila, od 8. do 22. ure.

Pred in po prazniku je pričakovati povečano število tovornih vozil ter občasne zastoje na odsekih, kjer so dela.

Velika noč je za kristjane najpomembnejši praznik, s katerim se spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Intenzivne priprave na največji krščanski praznik se začenjajo z velikonočnim tridnevjem danes, končale pa se bodo na velikonočno nedeljo. Nato bo sledil velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan.