Ne boste verjeli, kakšen orjak se je ribiču zapletel v mrežo (VIDEO)

Prebivalci vasice Port de la Selva v španski Kataloniji niso mogli verjeti svojim očem, ko je ribič po naključju iz vode potegnil skoraj sedem metrov velikega morskega psa.

Orjaška žival se je zapletla v ribiško mrežo, ko se je poskušala iz nje izmotati, pa se je le še bolj zapletala, dokler ji ni bilo pomoči, in skupaj z drugim ulovom je končala na palubi ribiške ladje. Ribič je, ko je ugotovil, kaj je ujel, nemudoma obvestil lokalno fundacijo za morski živelj, orjaški morski psi so namreč v teh krajih zaščiteni, člani fundacije pa so mu naročili, naj žival pripelje na kopno.

Tam so strokovnjaki ugotovili, da gre za samico, ki pa je žal že poginila. Vzeli so vzorce, da bi izvedeli več o njej in njenem stanju, saj je obstajala možnost, da je bila, ko se je zapletla v mrežo, bolna in v nobenem primeru ne bi živela prav dolgo. Čeprav je bila žival grozljiva na pogled, pa morski psi orjaki, največje ribe v Sredozemskem morju, niso ljudem nevarni, saj se hranijo predvsem s planktonom.

To sicer ni bilo prvič, da so ribiči po naključju ujeli morske pse orjake. Zadnji tak primer se je nedavno zgodil v ameriški zvezni državi Severna Karolina, kjer je sedem ribičev ujelo velikega belega morskega psa, ki so ga morali po 35 minutah boja vrniti v vodo.