Pirc Musarjeva in Krajnikova o pručki: »Škoda, da gospa ni razumela šale«

V torek sta se v studiu N1 prvič soočili pravnica Nataša Pirc Musar in psihoanalitičarka Nina Krajnik. Obe sta napovedali, da se podajata v boj za predsedniški stolček in da bosta kandidirali s podpisi volivcev. Za kandidaturo jih morata zbrati pet tisoč. Soočenje je bilo burno in izseki, ki se jim čudijo vsi, so že zakrožili po spletu. Nastale so tudi številne šale in memi. No, kot kaže, pa so se šalili tudi pred samim začetkom snemanja soočenja, a šale očitno niso vsi razumeli na tak način.

Nina Krajnik je v sredo zapisala, da jo je Musarjeva ob njunem prvem srečanju v živo vprašala, koliko je visoka, in nato snemalni ekipi dejala, naj ji priskrbijo pručko. Ekipa naj bi začela iskati pručko, pravnica pa je nato dejala, da ni treba, saj bi bila na pručki nestabilna. Krajnikova je še dodala, da ji je bilo v čast, da jo je spoznala, in dodala »tudi pručka ne bo pomagala.«

Na zapis Krajnikove je odgovorila tudi Nataša Pirc Musar in dejala, da je šlo za šalo, ker sta obe za dve glavi manjši od voditelja Mihe Orešnika in bi obema pručka prišla prav. »Škoda, da gospa ni razumela šale, ne tega, kam je dejansko usmerjena.«