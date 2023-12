Pirc Musarjeva ima prenizko plačo? Tu je njen odgovor

Iz urada predsednice republike so novembra ministrstvu za javno upravo poslali dopis, v katerem so predlagali ureditev dodatkov k plačam funkcionarjev v državnih organih. Na ministrstvu predloge zavračajo, se pa strinjajo, da je treba vrednotenje dela funkcionarjev preučiti.

Generalni sekretar urada predsednice republike Uroš Krek je v dopisu ministrstvu za javno upravo predlagal spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po katerih bi javnim uslužbencem in funkcionarjem pripadal dodatek za delovno dobo, specializacijo, če ta ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dvojezičnost, manj ugodne delovne razmere, nevarnost in posebne obremenitve ter delo v manj ugodnem času.

Po njegovih navedbah iz dopisa, ki so ga medijem danes posredovali tudi iz urada predsednice republike, je neupravičeno, da trenutno določena višina plač funkcionarjev ne odraža plačila za njihovo dejansko opravljeno delo. »Predsednica republike in funkcionarji v njenem uradu svoje 'delo' ob izvrševanju svojih funkcij opravljajo preko vseh časovnih zakonskih maksimumov, ki jih za varstvo določa zakon o delovnih razmerjih, in zato ne dobijo dodatnega plačila ali nadomestila,« je v dopisu zapisal Krek.

V predsedničinem uradu so poudarili, da predsednica republike ni nikoli trdila, da ni zadovoljna s svojo plačo oz. da želi višje plačilo, temveč se zavzema za ustavno skladen in pravičen sistem plač funkcionarjev in vseh javnih uslužbencev. FOTO: Jože Suhadolnik

Ustavno sodišče je sicer junija letos ob presoji sodniških plač ugotovilo, da so deli zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določajo, da funkcionarjem ne pripadajo dodatki, ki pripadajo javnim uslužbencem, razen dodatka za delovno dobo, skladni z ustavo. A ne glede na to določbo zakon pravosodnim funkcionarjem vseeno priznava določene dodatke. Medtem ko nekateri funkcionarji, tudi predsednica republike in funkcionarji v njenem uradu, niso upravičeni do nobenega dodatka, piše v dopisu.

Po Krekovem mnenju gre pri tem za urejanje enakih pravnih položajev funkcionarjev na različne načine, kar pa ne more biti ustavno skladno. Ocenjuje, da tako ni mogoče utemeljiti dopustnosti razlikovanja med sodniki in državnimi tožilci ter drugimi funkcionarji v državnih organih, ki so tako postavljeni v neenak oz. manj ugoden položaj.

Zavračajo navedbe, da si predsednica republike želi višje plačilo

O dopisu je sicer danes prvi poročal portal 24ur.com, ki je ob tem navajal, da je predsednica republike nezadovoljna s svojo plačo. V predsedničinem uradu te navedbe zanikajo. V odzivu so poudarili, da predsednica republike ni nikoli trdila, da ni zadovoljna s svojo plačo oz. da želi višje plačilo, temveč se zavzema za ustavno skladen in pravičen sistem plač funkcionarjev in vseh javnih uslužbencev. Znova so spomnili tudi na odločbo ustavnega sodišča junija letos, ki je poudarilo, da morajo biti tri veje oblasti enakopravne tudi glede materialnega statusa njihovih funkcionarjev, pri čemer ne gre za zahtevo po popolni izenačenosti, temveč za relativno primerljivost.

Odziv politike V koaliciji menijo, da trenutno ni pravi čas, da bi se pogovarjali o plačah in dodatkih za funkcionarje, ampak se je treba posvetiti predvsem najslabše plačanim delovnim mestom v javnem sektorju. V SD dodajajo, da vprašanje plač funkcionarjev presega zgolj aktualni mandat predsednice republike in gre bolj za vprašanje odnosa države do najvišjih organov. V SDS so nad dopisom »zgroženi«, skupaj z NSi pa so poudarili, da bi, če bi še vedno veljal zakon o dohodnini, ki so ga kot takratni koalicijski partnerji v mandatu prejšnje vlade sprejeli, vsi imeli višje neto plače, tudi predsednica republike.

»Bistvena nesorazmerja med plačnimi razredi funkcionarjev različnih vej oblasti namreč lahko pomenijo neskladje z načelom delitve oblasti,« so zapisali v uradu. Spomnili so, da je predsednica republike že večkrat javno opozorila, da je reforma plač v javnem sektorju nujna, saj zaradi podrtih plačnih razmerij prihaja do negativne selekcije pri najodgovornejših funkcijah v javnem sektorju, ter se zavzela za ustrezno ureditev pogojev za najnižje plačne skupine v javnem sektorju.

V predsedničinem uradu kot zanimivo označujejo, da odgovora ministrstva do danes niso prejeli, je pa dopis vseeno na dan predsedničinega nagovora DZ našel pot v medije. »Predsednica republike bo na takšna nesorazmerja opozarjala še naprej, čeprav se zaveda, da bodo takšne teme politično zlorabljene za njeno diskreditacijo,« so še zapisali v uradu.