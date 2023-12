Nataša Pirc Musar in njeni funkcionarji menda nezadovoljni s plačo

Nataša Pirc Musar naj ne bi bila zadovoljna s plačo, ki jo prejema, poroča 24ur. V uredništvu so pridobili dopis, ki ga je predstojnik urada predsednice republike Uroš Krek konec novembra naslovil na ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je takrat opravljal delo ministra za javno upravo. V dopisu se je spraševal o ustavnosti skladnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.

Krek je zapisal, da so funkcionarji v primerjavi s sodniki in držalnimi tožilci postavljeni v neenak oziroma manj ugoden položaj. Tem zakon priznava pravico do dodatka za dvojezičnost, položajnega dodatka, dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.

Krek je zapisal še, da nekateri funkcionarji, tudi predsednica in tisti, ki delajo v njenem uradu, niso upravičeni do prav nobenega dodatka, torej niti do dodatkov, do katerih so upravičeni funkcionarji sodne veje oblasti, niti do pavšala, do katerega so upravičeni poslanci, kot tudi ne do dodatka za nerazdružljivost funkcije, čeprav ta funkcija velja tudi zanje. Prepričan je, da gre pri pravici do dodatkov za enega izmed sestavnih delov plače za neupravičeno in neustavno neenak položaj v primerjavi z ostalimi javnimi uslužbenci.

Zahtevajo primerne pogoje in plačilo za opravljeno delo

Ugotavljajo tudi, da določena višina plač funkcionarjev »nikakor ne odraža plačila za vse njihovo dejansko opravljeno delo«. Prepričani so tudi, da je delo, ki ga opravljajo, preko vseh časovnih zakonskih minimumov, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih in da za to ne prejmejo nobenega plačila ali nadomestila. Krek zapiše še, da je delovnopravni položaj predsednice in zaposlenih v njenem kabinetu primerljiv s položaji ostalih funkcionarjev in javnih uslužbencev, »zato bi jim morali biti zagotovljeni primerni pogoji dela v smislu varstva pri delu, počitkov in nenazadnje tudi primerno plačilo za opravljanje njihove funkcije.«

Predsednica republike spada v 65. plačilni razred, ki je drugi najvišji. Njena osnovna bruto plača znaša 5663,42 evra. Njen mož Aleš Musar pa prejema nadomestilo, ki znaša 15 odstotkov plače predsednice. Nezadovoljstvo s predsedniško plačo je pred leti izrazil tudi Borut Pahor, ki se je pred dobrim desetletjem pritožil, da s tremi tisočaki težko preživi.