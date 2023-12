Janša kritiziral, Klakočar Zupančičeva pozdravila in zatrdila, da odsotnost Goloba ni imela političnega sporočila

Bolj kritični so v SDS in NSi

V SDS so nagovor predsednice označili za mestoma kontradiktoren. Po besedah poslanca Andreja Hoivika predsednica prepoznava pomen članstva v Natu in varnost Slovenije, hkrati pa je »kritično naslovila tiste, ki problematiziramo nezakonite migracije, in to označila za nabiranje političnih točk, kar v naši poslanski skupini obsojamo«.

Predsednica je podala analizo notranje in zunanje politične situacije, pričakovali pa smo nekaj več vizije, morda konkretnih iniciativ, je dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Konkretne predloge so v stranki pogrešali predvsem na področju migracij, zelenega prehoda in zdravstva. Tako bi po besedah Ciglerja Kralja pričakovali, da se bo predsednica bolj odločno zavzela za boj proti nezakonitim migracijam, kot vrhovna poveljnica vojaški sil izpostavila vlogo vojske pri tem in se jasno opredelila do »norosti zelenega prehoda«, kot so predlogi za prepoved plina, prepoved trdih goriv in preoblikovanje shem obračunavanja električne energije.