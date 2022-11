Pirc Musarjeva Logarju: Če vam bo uspelo v stranki umiriti nestrpen dialog, vam bom kot predsednica podelila priznanje

Prvič si kandidata za predsednika države sedita nasproti po prvem krogu predsedniških volitev. Voditeljica Rosvita Pesek ju je najprej vprašala, zakaj bi bila po njunem mnenju dobra predsednika oziroma v čem bi bila boljša od drugega.

Nataša Pirc Musar je povedala, da ne gre za to, kdo od njiju bi bil boljši. »Pomembnejše je, katere vrednote kdo zagovarja. Poenotiti želim različne poglede pri zdravstveni in pokojninski reformi. Pomembne so tudi različne oblike varnosti, tako vojaška kot tudi prehranska, energetska in druge. Želim biti ambasadorka zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja.«

Logar na drugi strani meni, da on ne odloča, kdo bi bil boljši. To bodo odločili volivci. »Pred nami so izzivi, ki jih lahko uspešno prebrodimo samo skupaj. Jaz bom predsednik vseh, tudi tistih, ki se ne strinjajo z menoj. Poskušal bom različna mnenja vključiti v svoje delo. Predsednik se ukvarja s strateškimi težavami, ne z vsakodnevnimi, zato mora biti predsednik nekdo z dolgoletnimi izkušnjami v politiki in na mednarodnem področju. Sem zmeren in spravljiv. Sem človek, ki bi znal povezati različne silnice.« Temu pogledu na predsedniško funkcijo je takoj nasprotovala Pirc Musarjeva, ki pravi, da ji ljudje govorijo, da si za predsednika želijo človeka, ki nima strankarskega nahrbtnika. »Za predsedniško funkcijo se mi zdi to še posebej pomembno.« Logarju očita, da so se v vladi, v kateri je bil zunanji minister, bolj povezovali z višegrajsko skupino držav, česar sama ne zagovarja. Poudarila je, da to niso njene vrednote, da mora biti Slovenija v jedrni Evropi, med državami, ki verjamejo v človekove pravice, solidarnost in ustavne vrednote. Logar ji je odvrnil, da nima prav, saj se sam vidi kot največjega zagovornika združene EU in Slovenije v njenem jedru.

Pirc Musarjeva je opozorila tudi na neprimerno obnašanje prvaka stranke SDS, ki ji Logar pripada. »Precej napora je bilo verjetno treba, da ste napake svojega predsednika Janeza Janše popravljali. Sama sem bila prisotna na razpravi v Evropskem parlamentu, ko je Janša grdo ravnal z evropskimi poslanci, bil žaljiv in ciničen. Takrat me je bilo zelo sram.«

O neprimerni komunikaciji

Kandidata sta obsodila nestrpnosti v javnem govoru, med drugim sta morala komentirati tudi izjavo premierja Roberta Goloba po koncu prvega kroga in izjavo Janše o Pirc Musarjevi kot zagovornici vrednot davčnih oaz. Ta je Logarju očitala, da je tiho, ko iz ust politikov SDS letijo nestrpnosti, da pa ceni, da on ne goji tovrstnega dialoga. Logar se je zagovarjal, da je vedno opozarjal na nestrpne besede, ker težko prenaša tak oster dialog, kot se je zdaj zažrl v politično komunikacijo. Pirc Musarjeva se je ob tem pošalila: »Če vam uspe znotraj stranke omejiti tovrstno komunikacijo, vam bom kot predsednica države podelila priznanje.