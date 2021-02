Preiskali smrti po cepljenju: povezava s cepivom malo verjetna

Dve smrti preiskani, tri še ne

Kako komisija preišče smrt osebe po cepljenju Komisija neželeni dogodek, ki je v časovni povezavi s cepljenjem, obravnava na podlagi poslane prijave dogodka in priložene zdravstvene dokumentacije. V primeru smrti pa se pridobi tudi obdukcijski zapisnik, pojasnjujejo pri ministrstvu za zdravje.

Pri dveh cepivih brez resnejših neželenih učinkov

V Sloveniji je bilo do 14. februarja opravljenih 118.578 cepljenj proti novemu koronavirusu, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Cepljenje smo v Sloveniji začeli v zadnjih dneh decembra, najprej s cepivom comirnaty (Pfizer/Biontech), v drugem tednu januarja z Moderninim, od drugega tedna februarja pa še s cepivom proizvajalca Astrazeneca. Pregledali smo podatke o neželenih učinkih, ki jih vsak teden pripravi NIJZ.Pri cepljenju s cepivom Pfizerja je bilo oddanih 1312 prijav neželenih učinkov, medtem ko je bilo opravljenih 112.124 cepljenj. Zabeleženih je bilo 3065 neželenih učinkov (ena oseba jih je lahko imela več, zato razlika glede na prej omenjeno številko). Oddanih je bilo 13 prijav, v katerih so navajali resne neželene učinke. Mednje se po definiciji uvrščajo življenje ogrožajoče stanje ali bolezen, hospitalizacija ali podaljšanje hospitalizacije, trajna okvara, prirojena anomalija, druga klinično pomembna stanja in smrt, pojasnjuje NIJZ.»Pri petih starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca. Komisija pri ministrstvu za zdravje je oba primera obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Preostali trije primeri pa so še v fazi preiskav.« Poleg smrti izpostavljajo še vensko trombozo s pljučno embolijo 14 dni po cepljenju, levkemijo/limfom 9 dni po cepljenju, anafilaksijo takoj po cepljenju, tranzitorno ishemična ataka 14 dni po cepljenju, povišano telesno temperaturo in težko dihanje dan po cepljenju ter povišana telesna temperatura, utrujenost in bolečine po mišicah in sklepih. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov, še pojasnjuje.Z Moderninim cepivom je bilo opravljenih 4004 cepljenj, zabeleženih pa je šest neželenih učinkov. »Pri cepljenih osebah je šlo za bolečino in rdečino na mestu cepljenja, povišano telesno temperaturo, bolečine po mišicah in sklepih, glavobol, slabost, utrujenost, zamegljen vid ter slabšo odzivnost,« navaja NIJZ. Resnejših neželenih učinkov ni bilo.Astrazenecino cepivo je pri nas v uporabi najmanj časa. Z njim je bilo 1752 cepljenj, prijavljenih pa pet neželenih učinkov. Neželeni učinki po do zdaj znanih podatkih niso resnejši, najpogosteje pa cepljeni navajajo bolečino na mestu cepljenja, povišano telesno temperaturo, glavobol, slabost, bruhanje, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlico, bolečine v grlu in povečan pulz.