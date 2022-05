Življenje 36-letnega Novomeščana Jožeta Pirha ves čas preizkuša. Rodil se je s cerebralno paralizo, skoraj dvajset operacij je bilo potrebnih, da je shodil. Še kot otroku mu je umrla mama. Oče je šel po svoje, s sestro jima je pustil stanovanje v Novem mestu. A je bilo predlani to stanovanje na dražbi prodano. Po zaslugi prijateljev, vas, spoštovane bralke in bralci Slovenskih novic, Tednika in Rdečega križa je nato zbral denar za nov dom. V letu in pol, odkar je na svojem, se je lahko umiril, postavil na noge. Pred dnevi pa je doživel nov šok. Listek v nabiralniku »Podpisal sem, ker ...