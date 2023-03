Pesmi za tajnice

Klub tajnic Gorenjske je v petek v Blagnetovi hiši v Šenčurju organiziral čajanko, na kateri je njihova častna članica Marica Androjna pripravila prvo predstavitev knjige Pesmi srca. Pod naslov je napisala verz prijatelja, velikega poeta Toneta Pavčka, ki mu že dolgo sledi: »Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če stisneš roko, ko ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi.«

Marica je bila dolgoletna članica Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, tri mandate tudi njegova predsednica, zdaj pa vodi skupino upokojenih tajnic Trajnice. V gorenjskem klubu je več takšnih, ki jo že dolgo poznajo, saj so skupaj delovale na področju Zveze klubov tajnic Slovenije in se družile. V tem času so se povezale in postale prijateljice, a vendar o njej marsičesa niso vedele. No, zdaj so izvedele iz slišanih pesmi in pogovora z njo, ki ga je vodila Slavica Bučan.

Čajanka z Marico Androjna

Spoznale so tudi njeno zabavnejšo plat, saj so se od srca nasmejale nekaterim prigodam, ki jih je podelila z njimi. Pesmi v knjigi so razvrščene v več sklopov: Dolenjska, Od Raških gričev do bele Ljubljane, Bela krajina, Literarni večeri, Glasba, Knjige, Tajniška druženja in Dobrodelnost. V njih opisuje svojo ljubezen do rodne dežele in lepe slovenske besede, predstavi pesnike in druge umetnike ter glasbenike, ki so jo s svojim delom navdihovali in pustili sledi v njenem srcu. Največ pesmi je namenila kolegicam tajnicam ter njihovim klubom in seveda zvezi. Ker je dolgo delovala tudi v raznih dobrodelnih organizacijah, je vključila tudi pesmi s tovrstno vsebino.

Glede na to, da je predstavitev sovpadala z nedavnim dnevom žena, je predsednica kluba Bojana Kavčič vsem udeleženkam podelila cvetje. Kot se za čajanko spodobi, so si skuhale čaj iz domačih rožic, se posladkale z domačimi piškoti in drugimi sladicami ter si v gornjih nadstropjih Blagnetove hiše z navdušenjem ogledale stalni razstavi umetniške keramike in punčk.