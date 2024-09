Slabo leto je minilo, odkar je v Sloveniji gostoval Pedro Opeka, srčni 76-letni misijonar, ki je svoje življenje posvetil revnim otrokom in družinam na Madagaskarju, kjer jih poskuša iztrgati iz primeža revščine in bede. »Bil sem zelo vesel in srečen zaradi tega obiska v Sloveniji. Nisem si predstavljal, da Slovencem toliko pomeni to naše delo z ubogimi na smetišču. Iz Slovenije sem odšel z večjo duhovno močjo, da delamo še naprej in še bolj za zapostavljene in pozabljene ljudi na Madagaskarju,« je po obisku Slovenije zapisal Opeka. Od leta 1976 dela in pomaga na tem četrtem največjem otoku n...