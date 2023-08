Pasji zgodbi iz Slovenije s srečnim koncem

Te dni solz v oči ne privabljajo le posnetki ljudi, ki jim je ujma odnesla imetje, streho nad glavo. Številne je skrbelo tudi za živali; nekatere je odnesla voda, druge so ostale ujete ali so odtavale kdo ve kam. Objava belgijske turistke s fotografijo psa Cooperja, ki se je izgubil v poplavi v kampu Menina v Varpoljah pri Rečici ob Savinji, je dosegla mnoge, tudi v tujini, saj so jo ljudje množično delili. Po dveh dneh brezupnega iskanja se je končalo srečno. Kaj točno se je dogajalo s psom, bo verjetno za vselej ostalo neznano.

Sergeja Lamut, fotografinja, ki je ustanovila Društvo za pomoč prostoživečim mačkam Mačje tačke in se v Mozirju in okolici že leta zavzema predvsem za mačje sirote, je obiskala belgijsko družino, ki je bila minuli petek na počitnicah v kampu Menina. »Povedali so mi, da so spremljali vremensko napoved pri nas, a so vse aplikacije kazale zgolj na dež. Ker so jim tudi v kampu zagotovili, da ne bo hujšega, so tam ostali. Da se je medtem prižgal rdeči alarm za Slovenijo, niso vedeli. Ko se je začelo, časa za reševanje ni bilo. V nekem trenutku so se rešili s skokom na neko streho, Cooper pa je bil prepozen in ga je odnesla voda. Potem se je za njim izgubila vsaka sled,« nam je povedala Lamutova. Belgijsko družino so evakuirali z drevesa s helikopterjem, takoj nato pa so začeli iskati psa. Iskali so ga povsod, tudi gasilci s psi, in ga naposled našli ter vrnili belgijski družini.

Spremljali so vremensko napoved pri nas, a so vse aplikacije kazale zgolj na dež.

Najprej je renčal

Številne je ganila zgodba nemškega ovčarja Bolta, ki je bil dva dni ujet v hiši v zaselku Struge pod Raduho v občini Luče, od koder se je družini uspelo rešiti zadnji hip. S težkim srcem so psa pustili v zgornjem nadstropju hiše, a brez vode in hrane, ker je niso imeli. Končalo pa se je srečno: po Bolta se je v nedeljo s helikopterjem letalske policije odpravil gorski reševalec Matej Špeh in ga rešil.

Bolt je bil sprva nezaupljiv, potem pa ga je gorskemu reševalcu Špehu le uspelo odnesti na suho. FOTO: Sergeja Lamut

Obupani domači so iskali rešitev, kako bi se odpravili ponj, a je bilo nemogoče, saj je hiša obdana z deročo vodo, ki bi odnesla vsakogar, ki bi si drznil stopiti v podivjani tok. »Ob štirih zjutraj nam je odtrgalo vodovod. Elektrike ni bilo od šestih zjutraj. Ob sedmih smo klicali na 112 za evakuacijo, a žal helikopter ni mogel poleteti zaradi megle. K sosedom smo se rešili po lestvi, skupaj s starši, ki so stari več kot 85 let. Od zadnjega soseda smo napeljali vrv čez deročo vodo do drugega soseda na drugi strani. Tako se nas je iz zaselka Struge rešilo 14, s pomočjo zaponk (karabin), ki so jih vlekli pol metra nad deročo vodo, ta je pod nami odnašala vse. Nato nas je pobral helikopter,« je opisal Božo Robnik in dodal, da niso imeli možnosti, da bi tudi Bolta navezali in odnesli na suho, saj niti vrvi niso imeli.

Špeh je povedal, da je Bolt nanj sprva malo renčal, nekaj časa sta se le gledala, nato pa mu ga je uspelo obvladati in ga pripraviti na dvig s helikopterjem, ta ga je odpeljal do gasilskega doma v Okonini. »Srečanje z domačimi je bilo srce parajoče. Zdaj se Bolt od njih sploh ne loči in spi z njimi na postelji, česar prej ni počel. Očitno se boji, da bi spet ostal sam,« je povedala Lamutova.