Park cvetja prekrit z blatom, ostale turistične destinacije varne

Vremenska ujma ni prizanesla niti Mozirskemu gaju. Priljubljena turistična lokacija, ki je znana po svojem bujnem cvetličnem parku, je do nadaljnjega zaprta. Voda je za seboj pustila pravo razdejanje. Prostovoljci, ki so s svojimi pridnimi rokami priskočili na pomoč, že več dni poskušajo sanirati posledice katastrofe, za kar se jim v Mozirskem gaju zahvaljujejo.

Kako hudo je v parku cvetja, bodo najbolje pokazale fotografije, ki so jih objavili na spletni strani. Vse, ki bi želeli priskočiti na pomoč, pristojni pozivajo, naj se primerno obujejo in oblečejo, saj je na terenu zelo blatno.

V nedavni ujmi so veliko škodo utrpeli tudi drugi turistični ponudniki. Kot je za STA dejal direktor TGZS Fedja Pobegajlo, je škoda posebno velika v Thermani Laško in kampih v Savinjski dolini. Vendar turistični delavci poudarjajo, da je večina turističnih destinacij po državi odprtih in varnih, kar bodo sporočali tudi tujcem.

Na Slovenski turistični organizaciji turistom svetujejo, naj spremljajo najnovejše informacije na portalu Slovenia.info. Povezava do strani s praktičnimi informacijami za turiste ob poplavah v Sloveniji je sta.si/qOrsUb.

Najhuje v Laškem

Po trenutnih informacijah so največjo škodo utrpeli v Thermani Laško, je za STA dejal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Pobegajlo. V družbi so za STA povedali, da so notranje prostore poplavljenega hotela Zdravilišče Laško v minulih dveh dneh očistili ter znova vzpostavili wellness in gostinsko ponudbo.

Rumeni lok dobrodošlice tisočerih mačeh. FOTO: Picasa

Zdaj čistijo zunanje površine in kletne prostore v hotelu Zdravilišče Laško, medtem ko se v kleti hotela Thermana Park čiščenje zaradi velike količine vode začenja šele danes. »V kletnih prostorih obeh zdravilišč je srce naše bazenske ponudbe – bazenske strojnice. Škoda na njih še ni znana, ocenjujemo pa, da bo izjemno visoka,« so navedli.

Po trenutnih ocenah sta poslovna in gmotna škoda skupaj dosegli med 3,5 milijona in pet milijoni evrov. Največji zalogaj pri sanaciji bosta sanacija bazenskih strojnic, ki je nujna za ponovno vzpostavitev kopaliških storitev, ter sanacija uničene opreme in prostorov v pritličju hotela Zdravilišča Laško. Uničen je tudi zdraviliški park.

Za hotelske goste, ki imajo pri njih rezerviran poletni oddih, so organizirali kopanje v treh drugih termalnih kopališčih, ki so jim priskočila na pomoč. To so Rimske terme, Terme Olimia in Terme Zreče. Sanacija bazenov bo predvidoma trajala več tednov, preostala ponudba pa od ponedeljka deluje nemoteno.

Kot so poudarili, so v zadnjih letih izvedli več protipoplavnih ukrepov, ki pa v takšni ujmi niso zadoščali.

Pobegajlo je med najbolj prizadetimi posebej omenil še kampe v Savinjski dolini, kjer si bodo s predstavniki Združenja kampov Slovenije danes škodo ogledali na terenu.

»Poleg neposredne škode ugotavljamo tudi, da se turisti počasneje vračajo, čeprav večina destinacij deluje povsem običajno. Ker s Slovensko turistično organizacijo tuje turiste intenzivno obveščamo o tem, pričakujemo, da bo število rezervacij v nekaj dneh spet začelo naraščati,« je dejal.