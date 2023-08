Bo 14. avgust dela prost dan? Vlada bo odločila, takšno pa je mnenje Nataše Pirc Musar

Nebo nad Slovenijo se je razjasnilo, vse bolj jasno pa postaja tudi, kako hude so posledice ujme, ki je prizadela Slovenijo. Škoda na infrastrukturi je ogromna. Ljudje so ostali brez domov, brez imetja, brez vsega, za kar so dolga leta garali. Sanacija bo dolgotrajna in vsak dan je pomemben.

Da bi ljudje pridobili kakšen dan in bi v miru pospravili in sanirali, kar se sanirati da, je do vlade prišel predlog, da bi 14. avgust postal dela prost dan. Oškodovani in prostovoljci bi tako, skupaj z vikendom in 15. avgustom, ki je dela prost dan, imeli kar štiri dni v kosu, ki bi jih lahko brez skrbi namenili delovnim akcijam.

O predlogu bodo danes razpravljali tudi politiki. Vlada bo obravnavala predlog, da se ponedeljek, 14. avgust, razglasi za dela prost dan, zato da se prizadetim in prostovoljcem v duhu solidarnosti omogoči pomoč pri odpravljanju posledic naravne nesreče.

Posledice poplav v Letušu 07.08.2023 FOTO: Blaz Samec

Črna na Koroškem FOTO: Erik Lesnik

Vprašanje, ali podpira tak predlog, smo v ponedeljek poslali tudi predsednici države Nataši Pirc Musar. Iz njenega kabineta so odgovorili tako: »Dela prosti dnevi so urejeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Njegovo spremembo lahko predlagala Vlada Republike Slovenije, potrditi pa jo nato mora tudi Državni zbor. Zato predlagamo, da se z vprašanjem obrnete nanje. Če se bo vlada odločila za predlaganje takšnega ukrepa pa ga bo predsednica republike podprla.«