Slovenija stopila skupaj: Že več kot 10 tisoč ljudi ponudilo pomoč prek aplikacije Poplave 2023 (V ŽIVO)

8.49 Prek aplikacije Poplave 2023 je pripravljenost za pomoč prizadetim v ujmah ponudilo že več kot 10.000 ljudi, številka pa raste iz minute v minuto. Ob prijavi v aplikacijo ta uporabniku ponudi nabor storitev in materialnih dobrin, ki jih potrebujejo na v ujmi prizadetih območjih.

Trenutno najbolj povprašujejo po izvajanju prevozov oseb in materiala, tudi z mehanizacijo in kamioni, ter po traktorski pomoči. Prav tako potrebujejo pomoč pri izvajanju gradbenih in mehanskih del, izvajanju ali popravilih vodovodnih, električnih in plinskih inštalacij, montaži ogrevalnih teles.

Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina.

7.29 Vlada bo danes obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi katastrofalne povodnji v zadnjih dneh, in paket nujnih ukrepov za izvedbo sanacije. Po napovedih premierja Roberta Goloba bo poleg ukrepov za pomoč podjetjem in za obnovo osnovne infrastrukture na mizi tudi pomoč prizadetim ljudem.

Vlada bo danes, tako Golob, obravnavala tudi predlog, da se ponedeljek, 14. avgust, razglasi za dela prost dan, zato da se prizadetim in prostovoljcem v duhu solidarnosti omogoči pomoč pri odpravljanju posledic naravne nesreče.

7.21 Škoda po katastrofalni povodnji bo dosegla več milijard evrov, je v večernih informativnih oddajah v ponedeljek povedal Golob. Samo za prvo intervencijo bo država po njegovih napovedih namenila več kot 100 milijonov evrov.

Posledice poplav v Letušu 7. 8. 2023 FOTO: Blaž Samec

Vlada se bo v luči izjemnih razsežnosti naravne nesreče danes posvetila novemu paketu ukrepov. Poleg ukrepov za pomoč številnim prizadetim podjetjem in za obnovo osnovne infrastrukture bo po Golobovih napovedih z zakonskimi spremembami zagotovila tudi neposredno pomoč ljudem v obliki nadomestnih gradenj za prizadete družine, pri čemer bo sodelovala z občinami.

Premier verjame, da bo mogoče sanacijo tudi z mednarodno pomočjo izvesti učinkovito in hitro, da se tako okrepi zaupanje ljudi. Pomoč v mehanizaciji, opremi in kadrih je že napovedala vrsta držav, zelo verjetno se bo ta skupina še povečala. V sredo na obisk v Slovenijo prihaja tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

7.19 Hidrološke razmere se medtem umirjajo. Zmanjšuje se pretok Mure po celotnem toku. Mura še vedno poplavlja, predvsem v srednjem in spodnjem toku. Tudi Drava še poplavlja. Krka in posamezni pritoki Ljubljanice se razlivajo na območju vsakoletnih poplav. Poplavljene površine se bodo danes zmanjševale, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek po državi zmanjševala.

7.15 Obeta se tudi lepše vreme. Dan naj bi bil tako večinoma sončen in prijetno topel. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.

7.10 Ob pričakovanem nadaljnjem umirjanju hidroloških razmer se bo na prizadetih območjih nadaljevala sanacija škode po katastrofalni povodnji. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes obiskala Koroško, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa bo v spremstvu hrvaškega kolega obiskala Prekmurje.

Pirc Musarjeva se bo danes na Koroškem srečala s prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, civilne zaščite in gasilci ter si ogledala posledice hudih poplav, ki so močno prizadele regijo. Obiskala bo občine Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Ministrica Fajonova bo z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom in hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom obiskala Prekmurje. Ministri si bodo z županjo občine Črenšovci Vero Markoja in lendavskim županom Janezom Magyarom ogledali poplavljena območja, kjer je pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri pomagala Hrvaška.

