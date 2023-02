Par iz Slovenije bi posvojil otroka, rojenega med potresom v Siriji (VIDEO)

Pisali smo, da so v Siriji izpod ruševin rešili novorojenko. Rojena je bila takoj po potresu, njena mama pa je umrla malo po porodu. Prav tako so umrli njen oče ter bratje in sestre. Potem ko je srbski portal Avaz objavil, da želi mladi par iz Sarajeva posvojiti deklico, se je na to uredništvo medija oglasilo še več parov, v želji, da bi postali starši deklice, ki je postala sirota.

Deklico bi posvojil tudi par iz Slovenije, piše Avaz. »Soprog in jaz bi si želela posvojiti deklico, ker ne moreva imeti svojega otroka. Iz Slovenije sva. Ali veste, kako bi lahko stopili v kontakt z bolnišnico, kjer je trenutno novorojenčica?« je uredništvo srbskega portala vprašala Slovenka.

Zaradi želje po anonimnosti so imena vseh oseb, ki so se obrnile na portal, znane le uredništvu Avaza.

Dojenčiča je po poročanju medijev je v redu in se nahaja v inkubatorju v sirski bolnišnici. Kot poročajo sirski mediji, je deklica edina preživela članica družine.

