Ozdravljene ptice poletele z Lisce

Pred dnevi je bilo na Lisci nad Sevnico očarljivo. Biolog Dušan Klenovšek se je že zgodaj zjutraj odpravil na 120 kilometrov oddaljeno Muto, kjer je mednarodno priznani veterinar za divje živali Zlatko Golob tedne zdravil in imel na okrevanju lesne sove in navadne postovke. Golob je ocenil, da so ptice dovolj okrevale, da jih lahko vrnejo v naravo. Klenovšek, ki sicer deluje v Kozjanskem parku, se je zadnja leta poleg redne službe posvetil vračanju ptic v naravo. »Zgodilo se je zgolj slučajno, da se je pred petimi leti v zavetišču na Muti znašla velika sova uharica. Po zdravljenju in ne...