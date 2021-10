Ostrostrelec na zvoniku ljubljanske frančiškanske cerkve? (FOTO)

Pred slabim dvema tednoma je bil za policiste pester dan, saj je Slovenija gostila vrh EU-Balkan, zaradi katerega so na posameznih področjih v Ljubljani, na Bledu in Brdu pri Kranju omejili gibanje. Ob tem je v Ljubljani potekal še protest. Zaradi prisotnosti visokih predstavnikov EU z delegacijami in s spremstvom so bili varnostni ukrepi policije prilagojeni najvišji stopnji varovanja.

Tisti dan je na twitter pricurljala fotografija ostrostrelca, ki s puško meri proti Miklošičevi cesti in Hotelu Union, kjer so bili nastanjeni pomembni gostje z varovanjem. Nekateri tviteraši so na podlagi fotografije in pozicije fotografije sklepali, da je bila fotografija posneta z okna zvonika frančiškanske cerkve v Ljubljani.

Generalna policijska uprava ni potrdila aktualnosti fotografije ostrostrelca niti je ni zanikala, razkrili niso niti tega, ali za orožjem stoji policist. »Fotografija ne prikazuje, da je bila posneta v času varovanja, niti tega, da bi jo uporabljal policist, prav tako ne moremo ocenjevati pristnosti fotografije. Vsekakor bomo preverili, ali obstajajo kakršne koli posebnosti med varovanji zadnjih nekaj let, ki bi kazale na možnost njihovega ogrožanja.«

S tem, ko je fotografija pricurljala na družabno omrežje, je, če je ta res pristna, oseba domnevno razkrila, kje točno v Ljubljani se nahaja ostrostrelec, ko pomembneži spijo v hotelu oziroma ko so varnostni ukrepi policije prilagojenji najvišji stopnji varovanja.

Na policiji seveda ne razkrivajo, na koliko lokacijah po Ljubljani so razporejeni ostrostrelci, saj so »konkretni načrti varovanja zaupne narave, prav tako tudi ne iz razloga, ker bi z razkritjem teh podatkov lahko škodovali prihodnjim varovanjem«, pojasnjujejo, a dodajajo, da »policija poskrbi tudi za primerne ukrepe /.../ prav tako z višinske točke, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja«.

Stopnje varovanja so opisane v vladni uredbi o varovanju oseb, prostorov in objektov in njihovih okolišev, konkretni ukrepi varovanja glede na stopnjo in oceno ogroženosti pa so zaupne narave.

5. in 6. oktobra je dogodek varovalo večje število domačih kot tujih policistov. »Varovanje je opravljalo večje število policistov, praktično iz celotne strukture policije oziroma iz različnih enot policije. Tuji policisti so bili del tujih delegacij in so prispeli skupaj s tujimi varovanimi osebami. Sodelovali so v sklopu delegacij, kateri in na kakšen način, pa je podatek zaupne narave,« so še pojasnili.