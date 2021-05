Ostra Bratuškova: Ne bomo jim olajšali sprejemanja njihovih neumnosti

V LMŠ, Levici, SD, SAB in NeP so v torek znova opozarjali na »kršenje parlamentarne prakse, poslovnika DZ in ustave«. Na torkovi seji kolegija predsednika DZ namreč znova niso uspele s predlogom za spremembo mest v delovnih telesih DZ . Na ta način bi poslanci NeP dobili 12 mest v delovnih telesih, devet od SMC in tri od DeSUS.V strankiso zato napovedali, da bo LMŠ že do danes obstruirala delo DZ, razen pri zadevah, ki opoziciji omogočajo, da izvaja nadzor oz. poskuša zamenjati vlado. Prvak LMŠ se je oglasil tudi na twitterju, kjer je poudaril, da »lažne demokracije ne bodo podpirali«.Obstrukcija pa se ne zdi primerna pot predsednici SAB, saj je prepričana, da bi koaliciji na ta način »podarili« glasove.Obstrukciji dela DZ prav tako niso naklonjeni v SD in Levici.