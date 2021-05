Znano, kdo naj bi postal novi predsednik državnega zbora

Jožef Horvat. FOTO: Blaž Samec

Prerazporeditev mest v delovnih telesih DZ znova neuspešna

Novi predsednik državnega zbora bo predvidoma postaliz NSi. Zbranih naj bi bilo 47 podpisov za njegovo kandidaturo, so poročali v oddaji 24ur. Že jutri naj bi se odvil sestanek z akutalnim predsednikom DZ, kjer naj bi mu ponudili časten umik, sicer se gre v njegovo razrešitev.Da bo Zorčiča nasledil Horvat je že pred več kot mesecem dni v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija povedal minister za obrambo in predsednik NSiDozdajšnji predsednik DZ Igor Zorčič je namreč konec marca izstopil iz poslanske skupine SMC in iz koalicije.LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so glede na spremenjena koalicijsko-opozicijska razmerja pa so danes že tretjič neuspešno predlagale prerazporeditev mest v delovnih telesih, v katerih bi sodelovali tudi štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev (NeP), Igor Zorčič,in. Prvi trije so bili pred ustanovitvijo NeP poslanci SMC, Lep pa poslanec DeSUS.V LMŠ so že od jutri napovedali obstrukcijo dela državnega zbora, razen tistih delov, ki opoziciji omogočajo, da izvaja nadzor nad koalicijo oziroma poskuša zamenjati vlado.