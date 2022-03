Orali za debelo repo

Letošnjo prireditev so pripravili skupaj s člani Mladinskega društva Vitez Negova. Orači so kot v preteklosti obiskali vsako hišo v KS Negova in Spodnji Ivanjci. Predsednik turističnega društva Zdenko Bratuša nam je povedal: »Skupino oračev so po navadi sestavljali orač, vodič konjev, dva bela konja, ki sta vlekla plug, baba, ki je iz sejače sejala repo, in muzikant s harmoniko. Seme repe so predstavljale stiri (zdrobljeno seno), kamor so nekoč shranjevali podarjena kokošja jajca. Mi smo v društvu povečali skupino, pridružili so se še drugi liki: cigani, postopači in berači. Mlade smo povabili v skupino, da bodo nadaljevali staro tradicijo, kajti v našem društvu je vse več starejših, ki jim ni več do norčij. Vesel sem, da so se mladi z veseljem pridružili,« je orisal stari običaj praznovanja pusta v tem delu Slovenskih goric.

Člani TD Negova-Sp. Ivanjci in Mladinskega društva Vitez Negova

»V preteklosti je bila navada, da so gospodinje in gospodarji oračem izročali jajca, klobase, včasih tudi orehe, jabolka in klojce, se pravi suho sadje. To so bila simbolična darila. Zdaj nas obdarijo z denarnimi prispevki. Tokrat smo nabrali lepo vsoto, razdelili smo si jo z mladimi iz društva Vitez. Denar bomo porabili za delovanje društev.«

Pohod pustnih oračev po običajih poteka dva dni pred pustom. Ker je večina udeležencev šolarjev in zaposlenih, so tokrat po omenjenih krajih orali že v soboto in nedeljo. Zanimivo je, da so orali s plugom, s katerim je pred 40 leti z orači kot otrok oral predsednik Zdenko Bratuša. Kako so nekoč fašenki orali, je za plugom prikazal 91-letni orač Jože, ki je v mladosti nastopal v skupini fašenkov.