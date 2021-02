Opozicija zahteva nujno sejo zaradi šol

LMŠ, SD, Levica in SAB zahtevajo nujno sejo odbora DZ za izobraževanje na temo vrnitve otrok v šole. Maša Kociper iz SAB je na novinarski konferenci povedala, da je potreben resen pogovor o tem, ali so javnozdravstvene koristi, da otroci niso v šolah, večje ali manjše od škode, ki zaradi tega nastaja otrokom.



»Menimo, da so koristi postale manjše in da je potrebno prisluhniti strokovnjakom z različnih področij,« je povedala Kociprova. Dodala je, da bo seja »namenjena resnemu opozicijskemu pritisku na to, da se šole odprejo in da se vsi otroci vseh razredov vrnejo v šole in vrtce«.



Luka Mesec (Levica) je v izjavi za medije povedal, da odpiranje in zapiranje šol »kaže na popolno odsotnost skrbi za ciljno populacijo, torej za otroke in starše« in pojasnil, da v Levici popolnoma razumejo nedeljske proteste pred šolami. Skrbi ga, ker je iz dneva v dan slabše in da je edini način, da se stvari v državi približno normalizirajo »to, da vlado čim prej zamenjamo«.



Pedagoški fakulteti univerz v Ljubljani in na Primorskem pa sta na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec naslovili javni poziv, da vsem učencem nižjih razredov osnovne šole zagotovi izvajanje pouka v šolskih prostorih. Opozarjajo, da je treba pri odločitvah o zapiranju šol upoštevati tudi psihološko in pedagoško stroko.



»Otroci za zdrav razvoj v prvih šolskih letih potrebujejo varno psihosocialno okolje, ustrezne in kontinuirane učne spodbude, razlage in navodila, gibanje ter medvrstniške stike, ki jim jih domače okolje lahko nudi le delno,« so zapisali v javnem pozivu. V njem med drugim predlagajo, da naj se vsem delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah prednostno omogoči cepljenje.

