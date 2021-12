Omikron že v treh slovenskih regijah, toliko je novih primerov

V Sloveniji je zaenkrat potrjenih 12 primerov te različice virusa, obravnavajo tudi 13 sumov na omikron, je danes povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. Ob tem je ponovno pozval ljudi k previdnosti med prazniki in cepljenju proti covidu-19.»Samo zadostna precepljenost nam omogoča približno normalno, zdravo življenje v letu 2022,« je dejal ob obisku ZD Maribor ob začetku akcije Cepilni dnevi.

Od 12 primerov so jih osem potrdili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). En primer okužbe z omikronom so zabeležili v osrednjeslovenski regiji, tri na Gorenjskem in štiri v obalno-kraški regiji, so sporočili z NLZOH. Prve štiri primere okužbe z različico omikron so v Sloveniji sicer odkrili na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI), in sicer v vzorcih oseb iz osrednje Slovenije, je prejšnji torek pojasnil predstojnik IMI Miroslav Petrovec.

»Cepljenje ne predstavlja 100-odstotne zaščite pred boleznijo, predstavlja pa izredno dobro zaščito pred težkim potekom bolezni in to je v tem trenutku najpomembneje,« je ponovil Poklukar.

Zaradi stika z osebami, okuženimi z omikronom, je v karanteni 91 ljudi.