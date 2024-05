Vsi pozitivni učinki bezgovega čaja

Na grmičkih se že odpirajo bezgovi cvetovi. Kobulasta socvetja so lep okras narave in razvajajo z vonjem in učinki na telo, zato je dobro iz njih pripraviti skodelico osvežujočega čaja.

Zakaj je dober

Več pozitivnih učinkov kot tisti iz filter vrečk ima čaj iz cvetov, ki jih naberete in posušite sami, zato si med sprehodom po naravi priskrbite sestavine za napitek, ki pospešuje krvni pretok in znojenje ter spodbuja izločanje strupenih snovi iz organizma, kar je dobrodošlo vse leto, zlasti pa spomladi.

FOTO: Photolike/Shutterstock

Prav tako je bezgov čaj koristen pri prebolevanju prehlada, gripe, bronhitisa, zdravi kašelj in druge težave, ki jih povzročajo okužbe dihal.

Blagodejno vpliva na astmatične bolnike in lajša dihanje. Učinkovito niža povišano telesno temperaturo, pospešuje prebavo in izboljšuje razpoloženje.

Cvetove dobro posušite

V soncu nabrane cvetove stresite, da z njih odpadejo morebitni gostje, porežite večje zelene dele stebel in cvetje posušite na zračnem mestu.

Foto: Shutterstock

Drugi način za sušenje je, da v suhem, zračnem prostoru napeljete vrvico in nanjo obesite cvetove.

Kako skuhati čaj

Od tri do pet gramov suhih cvetov prelijte z 250 mililitri vrele vode, pokrijte, počakajte od pet do deset minut in precedite.

FOTO: Creative-family/Gettyimages

Popijte tri skodelice čaja na dan, posušene cvetove bezga lahko v dobro zaprti embalaži hranite do enega leta.