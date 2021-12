Strašna napoved: januarja bo Slovenijo udaril novi val koronavirusnih okužb

»Če je bil delta val kot cunami, potem se omikron v več državah kaže kot zid zaradi eksponentne rasti. Povsod podira rekorde okužb,« ugotavlja Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Dodaja, da takšno rast, ki je na grafu videti skoraj kot zid in ne krivulja, lahko pričakujemo pri nas januarja. »Vseeno lahko strmino ublažimo s pametnim ravnanjem in zasedenost bolnišnic zmanjšamo s cepljenjem.«

Jerala svari: »Zdaj je zadnja priložnost, da s tretjim odmerkom cepiva prehitite omikron, tudi za tisto s prvim, da zmanjšate verjetnost, da pristanete na kisiku. Ključna bo dobra zaščita zaposlenih v kritični infrastrukturi, predvsem zdravstvu.« Na dejstvo, da se omikron različica hitro širi tudi v državah z visoko precepljenostjo, Jerala odgovarja: »Danska in Velika Britanija sta skoraj popolnoma opustili zaščitne ukrepe, kar se je kljub visoki precepljenosti izkazalo za nezadostno že za delto. Omikron je popolnoma drugačna zverina. Kombinacija cepljenja + drugih ukrepov.«

V Sloveniji smo prav danes začeli Cepilne dneve, ko bo v centrih podaljšan čas cepljenja, ponekod se bo mogoče cepiti tudi ponoči. Več o tem v članku Začenjajo se Cepilni dnevi. Zadnje podatke o razširjenosti koronavirusa pri nas najdete v članku Virus se širi po Sloveniji: to so zadnje številke.