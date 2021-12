Cepili 33-krat več ljudi kot prejšnji teden, kakšni bodo ukrepi med prazniki?

Minulo noč, med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj, je potekala prva nočna akcija cepljenja v okviru nacionalne kampanje Dnevi cepljenja. Ljudje so ponoči večinoma prihajali po tretje oz. poživitvene odmerke cepiva, prve odmerke je prejelo zgolj nekaj oseb, so za STA sporočili iz več zdravstvenih ustanov po državi.

Kot je med obiskom ZD Maribor povedal minister za zdravje Janez Poklukar, se je v okviru akcije včeraj cepilo več kot 7600 ljudi, s prvim odmerkom slabih 500. Z odzivom na akcijo je zadovoljen, cepilo se je precej več oseb kot prejšnjo nedeljo: »Zdravstvo je zagotovilo 33-krat več zdravja kot pred tednom dni,« je dejal.

Trenutno 215 covidnih bolnikov potrebuje intenzivno nego, od tega jih je 83 odstotkov necepljenih. Ob tem je dodal, da cepljenje ne predstavlja 100-odstotne zaščite pred boleznijo, nudi pa zelo dobro zaščito pred težjim potekom bolezni. Vsi, ki so se že cepili, po besedah Poklukarja izkazujejo svojo osebno odgovornost, zadostno precepljenost pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi.

Ukrepi pred prazniki?

Poklukar je o morebitni uveljavitvi obveznega cepljenje oz. pogoja PC, za katerega se ob pojavu različice omikron odločajo številne države, povedal, da o tem danes razpravlja svetovalna skupina.

Stroka se je sicer danes sestala na temo ukrepov, ki bodo veljali med prazniki. Odločitve tehtajo predvsem v luči pojava bolj nalezljive nove koronavirusne različice omikron.

Kot je minister Poklukar dejal na petkovi novinarski konferenci, bo strokovna svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje v prihodnjih dneh v luči omikrona obravnavala in razpravljala o dodatnih ukrepih za zajezitev epidemije, prav tako pa je že minuli teden potekala razprava o omejitvi določenih aktivnosti, povezanih s silvestrovanji. Poklukar si želi, bi v tem tednu razpravi prišli do konca.

Pogovore o tem bodo glede na ministrove napovedi nadaljevali tudi danes s pristojnimi resorji. V pričakovanju odločitve o izvedbi silvestrovanj na prostem so gotovo predstavniki lokalnih skupnosti oz. župani. V Ljubljani imajo tako na primer že pripravljen silvestrski program, a še čakajo odločitev, v kakšni obliki ga bodo lahko izvedli.

Zdravstveno stroko pa ob tem skrbi tudi širjenje bolj nalezljive različice omikron, okužbe s katero so minuli teden prvič potrdili tudi v Sloveniji, posvetovalna skupina pa takrat še ni predlagala zaostrovanja ali dopolnitve ukrepov.

Dnevi cepljenja

Akcija Dnevi cepljenja bo potekala do vključno četrtka. Cepilni centri so odprti od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Okrepljena je prisotnost mobilnih enot na teren, pri organizaciji in ponekod tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest pa pomagata Civilna zaščita in Rdeči križ Slovenije.