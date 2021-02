Okuženi zdravnik: bo ukrepala zdravniška zbornica?

Prvi potrjeni primer južnoafriškega seva v Sloveniji so pospremili precej burni odzivi javnosti. Medtem ko na spletnih omrežjih mnogi obsojajo ravnanje priznanega zdravnika, ki se je kljub simptomom vrnil v službo, pa so drugi zaskrbljeni zlasti zaradi neučinkovitosti cepiva.V UKC Maribor, kjer je zaposlen nevrokirugki se je vrnil s potovanja v Namibiji, za zdaj zadeve še niso komentirali, izjavo za javnost naj bi podali v ponedeljek. Mnogi se sprašujejo, ali bodo zdravnika doletele tudi kakšne sankcije. Kot je poročala TV Slovenija, naj bi sicer o primeru odločala tudi zdravniška zbornica.So po v UKC Maribor takoj ob pojavu suma na afriški sev pojasnili, da je bil zdravnik prisoten le v ambulanti, na oddelku pa praktično ne, zato ta normalno deluje naprej, najtesnejše seodelavce pa so napotili v izolacijo. Z zdravnikom, ki je potoval iz Afrike sta prišli še dve osebi in bili prav tako pozitivni na testu. Kazali sta znake bolezni. Kot je na petkovi novinarski konferenci povedal zdravstveni minister, imata najverjetneje afriški sev.Na twitterju je sicer danes veliko pozornosti vzbudil zapisal očeta, katerega sin naj bi bil v rizičnem stiku s sinom zdravnika. Ob tem pa se uporabniki sprašujejo tudi, kako je mogoče, da so bili prav zdravniki tisti, ki so virus lansko pomlad prinesli s smučarskih počitnic, letos pa očitno z bolj eksotičnih.